I negoziati tra Bruxelles e Pechino sulla controversia relativa ai veicoli elettrici sono entrati nel vivo in vista di un voto decisivo

La Commissione europea ha formalmente respinto un'offerta presentata dai produttori cinesi di veicoli elettrici (EV) per colmare il divario di prezzo tra loro e i concorrenti dell'Ue, un divario ampio che Bruxelles sostiene essere il risultato diretto di ingenti sussidi pompati da Pechino nel lucrativo settore.

Gli impegni sui prezzi sono uno strumento commerciale che le aziende possono utilizzare per aumentare il prezzo e controllare i volumi delle loro esportazioni per evitare le tariffe antisovvenzioni. Sono proprio questi i tipi di dazi che i veicoli elettrici prodotti in Cina potrebbero presto dover affrontare quando entreranno nel blocco.

"Posso confermare che la Commissione ha esaminato a fondo queste offerte sulla base delle norme antisovvenzioni dell'Organizzazione mondiale del commercio e dell'Ue", ha dichiarato giovedì un portavoce della Commissione.

Effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni cinesi

Il nostro esame si è concentrato sulla possibilità che queste offerte eliminino gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni individuate nelle nostre indagini e che questi impegni sui prezzi possano essere efficacemente monitorati e applicati". La Commissione ha concluso che nessuna delle offerte soddisfaceva questi requisiti".

Al termine di un'indagine durata mesi, la Commissione ha riscontrato che il denaro pubblico è stato distribuito lungo l'intera catena di fornitura del settore cinese dei veicoli elettrici, mettendo le imprese europee a rischio di subire perdite economiche insostenibili.

I dazi aggiuntivi proposti dall'Ue

L'esecutivo ha quindi proposto dazi aggiuntivi, che vanno dal 7,8% al 35,3%, a seconda del marchio e del suo livello di collaborazione con l'indagine, che andranno ad aggiungersi all'attuale aliquota del 10%. La maggiorazione dovrebbe garantire una concorrenza più equa e colmare il divario di prezzo tra i produttori europei e quelli cinesi.

BYD, Geely e SAIC sono tra coloro che rischiano tariffe più elevate. Gli impegni sui prezzi che hanno presentato dovevano placare le preoccupazioni della Commissione ed evitare le misure. Il rifiuto dell'offerta indica quanto sia radicata ed estesa la sovvenzione all'interno della Cina e suggerisce che la soluzione, se esiste, sarà trovata a livello politico.

I negoziati nel vivo

I negoziati tra le due parti sono entrati nel vivo, in vista di un voto decisivo da parte degli Stati membri per rendere le tariffe permanenti per cinque anni. La data del voto non è ancora stata annunciata, ma potrebbe avvenire già questo mese.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione responsabile delle relazioni commerciali, ha in programma un incontro con il suo omologo Wang Wentao, ministro del Commercio cinese, il 19 settembre a Bruxelles, segno di un'intensificazione dei colloqui.

Timori di divisione

Gli sforzi dietro le quinte dell'esecutivo hanno subito un colpo questa settimana, dopo che il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha chiesto pubblicamente alla Commissione e agli Stati membri di "riconsiderare" le tariffe proposte sui veicoli elettrici prodotti in Cina.

Le osservazioni hanno colto Bruxelles di sorpresa: fino a quel momento, la Spagna era considerata favorevole alle misure antisovvenzione, avendo votato a favore durante una consultazione non vincolante a luglio.

Il passo indietro di Sánchez

"Dobbiamo riconsiderare tutti, non solo gli Stati membri ma anche la Commissione, la nostra posizione nei confronti di questo movimento", ha dichiarato Sánchez a Shanghai, ultima tappa della sua visita ufficiale di quattro giorni in Cina.

"Come ho detto prima, non abbiamo bisogno di un'altra guerra, in questo caso una guerra commerciale. Dobbiamo costruire ponti tra l'Unione europea e la Cina", ha proseguito.

"E dalla Spagna, quello che faremo è essere costruttivi e cercare di trovare una soluzione, un compromesso, tra la Cina e la Commissione europea. Se me lo chiedete, vi risponderò che stiamo riconsiderando la nostra posizione".

Qualche ora dopo, un portavoce del governo tedesco ha accolto con favore l'inversione di rotta di Sánchez, affermando che "la direzione di marcia è quella che condividiamo". La Germania, leader mondiale nel settore automobilistico, è sotto pressione da parte dell'industria nazionale per far deragliare le tariffe aggiuntive.

Gli accordi tra Spagna e industrie cinesi

Le esplicite riserve di Sánchez, espresse a Shanghai dopo aver siglato un accordo da 1 miliardo di euro con un'azienda cinese per la costruzione di un impianto di elettrolizzatori in Spagna, hanno immediatamente fatto notizia e sollevato il timore che Pechino intensifichi la sua ingerenza politica.

L'anno scorso, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha lanciato un duro monito sulle "tattiche di divisione e conquista" della Cina e ha esortato gli Stati membri a serrare i ranghi, mantenere l'unità e affrontare insieme le molteplici sfide poste dal Partito Comunista.

Alla domanda se il voltafaccia di Sánchez fosse il risultato di queste tattiche "dividi-e-conquista", la Commissione ha rifiutato di commentare e ha affermato che la priorità è il dialogo.

"Al momento la Commissione europea si concentra sull'adempimento delle prossime fasi procedurali della nostra indagine (e) rimane aperta a trovare una soluzione negoziata con le autorità cinesi", ha dichiarato il portavoce.

"Qualsiasi soluzione di questo tipo deve affrontare adeguatamente gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni illegali che abbiamo identificato nella nostra indagine antisovvenzioni".

Per impedire che le tariffe diventino permanenti sarà necessaria una maggioranza qualificata contro la proposta, ovvero 15 Paesi che rappresentino almeno il 65% della popolazione del blocco. Dato il peso della Spagna, il cambio di idea di Sánchez potrebbe riequilibrare l'equazione.