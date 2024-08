Euronews en español Di Roberto Macedonio Vega

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in spagnolo

La Guardia Civil ha arrestato domenica l'unico sospettato per l'omicidio di Mateo, avvenuto domenica in un campo da calcio a Toledo. Sono in corso le perquisizioni per trovare l'arma, ma a incastrarlo ci sono le telecamere e la geolocalizzazione del suo dispositivo