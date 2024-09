Quarta edizione della Piattaforma Crimea, vertice voluto da Zelensky nel 2021 per parlare della penisola occupata dai russi dal 2014. Presente una sessantina di leader internazionali. Meloni manda un videomessaggio

L'Ucraina ha cercato di richiamare l'attenzione internazionale sulla Crimea, la penisola occupata dalla Russia sin dal 2014, tenendo mercoledì a Kiev la quarta edizione della Piattaforma Crimea, a cui hanno partecipato tra gli altri il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e la premier italiana Giorgia Meloni con un video messaggio.

“Grazie a tutti i nostri sforzi diplomatici, alla resistenza del nostro popolo e dei nostri soldati, renderemo assolutamente chiaro che costringeremo la Russia a confrontarsi con la realtà", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aprendo il vertice, "e con la necessità di ripristinare la piena giustizia per l'Ucraina e, in definitiva, una pace duratura”.

Zelensky ha avviato questo format diplomatico nel 2021 per discutere di passi concreti per la reintegrazione della Crimea nell'Ucraina e l'attuazione della strategia di pace proposta da Kiev.

In questo senso, il presidente ucraino ha ribadito ai circa 60 rappresentati di governi e e organizzazioni internazionali presenti (tra cui anche il presidente lituano Nauseda e la il premier lettone Silina), che in eventuali negoziati con la Federazione Russanon verranno scambiati territori né popolazione.

Blinken a Kiev: "La Crimea dimostra che Putin vuole tutta l'Ucraina"

"La Crimea ci insegna"- ha detto il segretario di Stato Usa al vertice - "il futuro che Putin cerca per tutta l'Ucraina". Gli occupanti russi hanno sradicato la stampa libera, detenuto e fatto sparire difensori dei diritti umani, giornalisti e altri attivisti della società civile, ha aggiunto.

Secondo Blinken, "la Crimea non è un caso isolato: è un modello. È così che la Russia governa ogni parte dell'Ucraina che occupa"

Meloni, video messaggio dopo incontro a Cernobbio

"Dall'inizio dell'invasione russa, la Crimea è diventata anche una base per gli attacchi deliberati della Russia contro i civili e le infrastrutture critiche. Ma la Russia non è riuscita a piegare l'eroica resistenza dell'Ucraina" ha detto Giorgia Meloni in un intervento registrato.

La premier aveva incontrato il presidente Zelensky nei giorni scorsi al Forum Ambrosetti e in questa occasione ha ribadito che l'obiettivo dell'Italia "è porre fine a questa guerra e aiutare l'Ucraina nel suo percorso verso un futuro fondato sulla pace, sulla libertà e sulla prosperità", ha concluso ricordando che ospiteremo nel 2025 la Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina.