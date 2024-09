Di Euronews

Il sacrificio dei soldati alleati, e in particolare di quelli statunitensi, ha consentito all'Olanda di liberarsi dall'occupazione nazista. Un'operazione che ha richiesto uno sforzo durissimo, con la carestia imperversava nel Paese. Giovedì l'omaggio ai soldati caduti al cimitero Usa di Margraten

Sulle dolci colline del sud dei Paesi Bassi, i residenti locali hanno giurato di non dimenticare mai i soldati statunitensi e quelli alleati che hanno dato la vita combattendo la Germania nazista e contribuendo a liberare città e villaggi dall'occupazione nazista della Seconda Guerra Mondiale.

In nessun luogo la profonda gratitudine delle generazioni del dopoguerra è più evidente che negli oltre 26mila ettari di prati curati e lapidi di marmo bianco del Netherlands American Cemetery, su una collina appena fuori dal villaggio di Margraten.

Adottare un soldato per celebrare la resistenza nei Paesi Bassi

Il cimitero ospiterà giovedì un concerto per celebrare l'80° anniversario dell'inizio della liberazione dei Paesi Bassi (conclusa poi il 5 maggio 1945). Centinaia di persone, come Ton Hermes e Maria Kleijnen, hanno scelto di “adottare” uno degli 8.288 statunitensi sepolti lì.

È un atto di gratitudine e di ricordo che è iniziato quasi subito dopo la fine della guerra e che dura tuttora. Le persone che adottano una tomba la visitano regolarmente e lasciano fiori nel giorno del compleanno del soldato caduto, nel giorno della sua morte, a Natale, nel Memorial Day o quando lo ritengono opportuno. Alcuni raggiungono le famiglie dei caduti negli Stati Uniti, formando amicizie transatlantiche durature.

Hermes e Kleijnen hanno adottato il Sottotenente Royce D. Taylor, bombardiere del 527 Bomb Squadron, gruppo bombardieri pesanti 379, ucciso a 23 anni quando il suo aereo B-17 fu abbattuto durante la sua terza missione sulla Germania - un raid su Brema - il 20 dicembre 1943.

Scott Taylor siede accanto alla tomba di suo nonno, il secondo tenente Royce Taylor, nel cimitero olandese americano di Margraten, 11 settembre 2024 Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il nipote di Taylor, Scott Taylor, di Indianapolis, definisce il nonno il suo eroe. È anche l'ispiratore della decisione di Scott di prestare servizio nell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Ha pilotato i jet F-15E Strike Eagle in Iraq e in Kosovo. Taylor ha reso omaggio a Maria e a Ton, che presiede la fondazione responsabile delle adozioni, e a tutte le famiglie che curano le tombe nel cimitero, mantenuto meticolosamente dalla American Battle Monuments Commission.

Scott ha visitato il cimitero un giorno prima del concerto per celebrare l'80° anniversario dell'attraversamento delle forze Usa della 30ª Divisione di Fanteria, nota come Old Hickory, dal vicino Belgio al villaggio di Mesch, in quello che viene ricordato come l'inizio della liberazione dei Paesi Bassi da quattro anni di brutale occupazione nazista.

“Sono molto grato. Non potrò mai dire abbastanza a Ton e Maria che sono davvero grato per i loro sforzi per poter ricordare mio nonno e aiutare anche altre famiglie olandesi a ricordare gli altri che sono qui nel cimitero”, ha detto.

L'inverno della fame nei Paesi Bassi, i lunghi mesi della liberazione

Mentre gran parte del sud fu liberata rapidamente dai soldati alleati che si spingevano a est verso la Germania, l'ovest del Paese, molto più densamente popolato, comprese le principali città come Amsterdam e Rotterdam, dovette aspettare mesi per essere liberato.

In quei mesi si verificò un “inverno della fame”, quando la carestia uccise più di 20mila olandesi a causa del bombardamento delle ferrovie e del maltempo che impedì la circolazione di cibo e carburante. Alcune persone dovettero mangiare bulbi di tulipano per sopravvivere.

Hermes, un soldato olandese in pensione che ha prestato servizio in Bosnia durante le guerre balcaniche degli anni '90, ha sottolineato perché la gente non dovrebbe dimenticare chi ha dato la vita per la libertà degli olandesi. “È un giorno (l'11 settembre) che dimostra che la democrazia e la libertà sono molto fragili”, ha detto. “Per questo credo sia importante adottare la tomba e pensare a ciò che ha fatto per la nostra libertà. Che la democrazia è vulnerabile”.

Anche Taylor è d'accordo. “Non si può esagerare. Se non cogliamo l'opportunità di ricordare, perdiamo l'opportunità di comprendere il significato del loro sacrificio”, ha detto. Senza questo ricordo, “rischiamo di ripetere gli errori del male, dell'occupazione, del potere e di tutte quelle cose che sono accadute durante la Seconda Guerra Mondiale”, ha aggiunto.