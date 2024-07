Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

La cantante Taylor Swift si dice "completamente sotto shock" dopo la morte di tre bambine che frequentavano un corso di danza ispirato alla sua musica a Southport, nel Regno Unito. I suoi fan hanno avviato una raccolta fondi

In seguito alla notizia che tre bambine sono state uccise e altre nove sono rimaste ferite dopo l'accoltellamento di lunedì a Southport, vicino a Liverpool, durante un evento di danza a tema Taylor Swift, la cantante ha condiviso su Instagram un messaggio sull'attacco mortale.

"L'orrore dell'attacco di ieri a Southport mi sta investendo continuamente e sono completamente sotto shock", ha detto. "La perdita di vite umane e di innocenza, e il trauma orrendo inflitto a tutti coloro che erano lì, alle famiglie e ai primi soccorritori. Erano solo dei ragazzini a lezione di danza".

Il messaggio concludeva: "Non so proprio come esprimere le mie condoglianze a queste famiglie".

Un ragazzo di 17 anni di Banks, nel Lancashire, è stato arrestato con l'accusa di omicidio e tentato omicidio. La tragedia è avvenuta durante una lezione di yoga e danza aperta a scolare delle primarie e ispirata alla musica della celebre popstar americana.

Il deputato di Southport Patrick Hurley lo ha definito come la "peggiore atrocità a memoria d'uomo" che abbia colpito la zona.

Hurley ha dichiarato: "La città è in lutto. La città è sotto shock. La gente conosce Southport, è una tranquilla località costiera. Questo ha provocato un'onda d'urto in tutta la comunità".

La terza vittima, 9 anni, è deceduta martedì in ospedale. Le altre due bimbe che hanno perso la vita ieri avevano 6 e 7 anni. I feriti rimangono in condizioni critiche.

Dopo la notizia dell'attacco, il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha rilasciato una dichiarazione alla BBC: "So che l'intero Paese è profondamente scioccato da ciò che ha visto e sentito. So di parlare a nome di tutto il Paese dicendo che i nostri pensieri e le nostre condoglianze sono rivolti alle vittime, alle loro famiglie, ai loro amici e alla comunità in generale; è quasi impossibile immaginare il dolore che stanno vivendo e il trauma che stanno vivendo".

"Voglio ringraziare i servizi di emergenza e la polizia del Merseyside che oggi hanno dovuto rispondere alle circostanze più difficili", scrive sui social.

Anche re Carlo ha rilasciato una dichiarazione sui social media, scrivendo: "Mia moglie ed io siamo rimasti profondamente scioccati nell'apprendere dell'orribile incidente di oggi a Southport. Inviamo le nostre più sentite condoglianze, le nostre preghiere e le nostre più profonde condoglianze alle famiglie e ai cari di coloro che hanno tragicamente perso la vita, e a tutti coloro che sono stati colpiti da questo attacco davvero spaventoso".

Il principe e la principessa del Galles hanno scritto in un post separato: "Come genitori, non possiamo immaginare cosa stiano passando le famiglie, gli amici e i cari delle persone uccise e ferite oggi a Southport".

I fan di Taylor Swift hanno avviato una raccolta fondi

I fan di Taylor Swift si sono impegnati a raccogliere più di 20mila sterline per le vittime con una pagina Just Giving in cui si può contribuire alle spese funerarie e al sostegno delle vittime.

L'organizzatrice, Cristina Jones, ha scritto: "Stiamo collaborando con l'ospedale pediatrico Alder Hey per aiutare a raccogliere fondi per le famiglie colpite dalla tragedia di Southport e per raccogliere fondi per i funerali dei giovani tragicamente scomparsi".