Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

La scelta della slovena Marta Kos potrebbe creare alcuni grattacapi a Ursula von der Leyen. I ritardi nella proposta di un commissario europeo potrebbero creare non pochi problemi a Bruxelles. I 27 membri dell'Ue avanzano i nomi per il ruolo secondo procedure interne

PUBBLICITÀ

La formazione della prossima Commissione europea non sarà nota per almeno un'altra settimana a causa di un blocco dei lavori parlamentari in Slovenia.

Non è la prima volta che la scelta di un commissario ha causato problemi politici, visti i modi diversi in cui i 27 Stati membri scelgono i loro candidati per l'esecutivo dell'Ue. Euronews vi illustra alcuni punti salienti.

Perché la scelta dei commissari è stata ritardata

Ursula von der Leyen, capo della Commissione nominata per un secondo mandato, ha chiesto ai governi nazionali di inviare le candidature. Appena avrà l'elenco completo annuncerà i portafogli assegnati a ognuno.

Secondo il trattato dell'Ue i candidati all'esecutivo dell'Unione devono essere competenti, indipendenti e impegnati per l'Europa. Ma von der Leyen deve assicurarsi di avere candidature di alto profilo, poiché i deputati al Parlamento europeo esamineranno questi criteri quando decideranno se approvare il nuovo esecutivo.

Ursula von der Leyen ha detto di volere persone con un'esperienza di alto livello nel governo, nella diplomazia o nelle istituzioni dell'Ue e ha respinto alcuni candidati che non avevano tali criteri, in particolare quando mettevano a rischio il suo obiettivo di equilibrio di genere.

Il modo in cui vengono selezionati i commissari varia da Paese a Paese e spesso diventa un argomento politico scottante nel dibattito politico interno.

I ritardi della Slovenia

La Slovenia ha candidato la diplomatica Marta Kos solo lunedì 9 settembre dopo il cambio di Tomaž Vesel all'ultimo minuto.

Vesel, ex capo della Corte dei Conti nazionale, era stato proposto prima dell'estate, decisione riconfermata dal governo il 3 settembre, prima che Lubiana cedesse e accettasse di inviare una donna.

Questa inversione di rotta sta creando un caos politico nel Paese che minaccia di ritardare ulteriormente i piani della von der Leyen.

Per legge, Kos deve ora partecipare a un'audizione della commissione Affari Ue dell'Assemblea nazionale slovena, inizialmente prevista per il 13 settembre.

Sebbene i pareri dei legislatori non siano vincolanti, secondo i media sloveni il presidente della commissione Franc Breznik ha minacciato di ritardare l'audizione fino a due settimane per ottenere maggiori dettagli sulle pressioni esercitate dal governo su Vesel affinché si dimetta.

Il portavoce della Commissione Eric Mamer ha indicato gli eventi in Slovenia come la ragione ufficiale del ritardo della presentazione della lista completa dei candidati e dei loro portafogli, prevista inizialmente per l'11 settembre.

L'udienza di Kos dà convenientemente a von der Leyen qualche giorno in più per modificare la sua squadra, anche in considerazione delle preoccupazioni degli eurodeputati di sinistra sull'equilibrio di genere e sull'assegnazione delle politiche, ma la minaccia di Breznik potrebbe implicare un ritardo molto maggiore.

Ogni Paese ha un proprio sistema per la nomina del commissario

In Lituania la procedura è piuttosto diversa: la scelta deve essere approvata dai legislatori, dopo essere stata concordata sia dal primo ministro che dal presidente, cosa che ha creato i suoi problemi.

Il candidato più quotato, il ministro degli Esteri Gabrielius Landsbergis, ha dovuto rinunciare dopo che il presidente Gitanas Nausėda, di orientamento indipendente, ha minacciato di porre il veto.

PUBBLICITÀ

Tuttavia, questa complessità potrebbe essere il motivo per cui Vilnius non ha soddisfatto la richiesta della von der Leyen di proporre un nome maschile e uno femminile per la carica.

"Nel caso della Lituania, la procedura di nomina è così complicata che per noi anche solo nominare un candidato è una sfida", ha dichiarato a Euronews l'ex primo ministro Andrius Kubilius, dopo essere stato scelto come candidato lituano. "Nominare due candidati, forse sarebbe un risultato quasi irraggiungibile".

Nei Paesi Bassi, i legislatori devono solo essere informati del candidato della Commissione, come ha fatto il primo ministro Dick Schoof poco prima di nominare nuovamente Wopke Hoekstra.

Per alcuni Hoekstra è stata una scelta sorprendente perché Christian Democrat Appeal, il partito da lui precedentemente guidato, non è tra i quattro della coalizione di Schoof.

PUBBLICITÀ

Dal punto di vista formale, ciò non ha impedito al governo di sceglierlo, e Schoof potrebbe aver ritenuto che nominare un esponente già vicino alla von der Leyen aumentasse le sue possibilità di ottenere un buon portafoglio.

In Francia, la scelta del candidato è tradizionalmente considerata una prerogativa del Presidente in quanto parte della sua responsabilità per la politica estera.

È quello che ha fatto Emmanuel Macron prima dell'estate, quando ha apparentemente comunicato agli interlocutori del Consiglio europeo la sua intenzione di rinominare Thierry Breton. Ma la sua decisione si è rivelata esplosiva, perché presa in un momento di stallo politico in cui non era ancora stato nominato il nuovo primo ministro, dopo le dimissioni di Gabriel Attal.

In una serie di interventi infuocati alla radio francese, Marine Le Pen del partito di estrema destra Rassemblement National ha definito la sua decisione "una sorta di colpo di stato amministrativo", aggiungendo che "è prerogativa del premier nominare il Commissario europeo".

PUBBLICITÀ

In Belgio, invece, la scelta del commissario è solo un altro elemento della partita a scacchi che porta alla formazione del governo.

Dalle elezioni federali e regionali di giugno non è emerso un chiaro vincitore, il che ha portato a estesi negoziati di coalizione. Durante queste trattative vengono fatte le nomine, tra cui quella del primo ministro e quella del commissario Ue, in base alle quote di seggi ottenuti dai partiti.

La complessità di questo processo fa sì che il Belgio detenga già il record mondiale di tempo trascorso senza un governo, ed è anche il motivo per cui il Paese è stato l'unico a non rispettare la scadenza del 30 agosto fissata dalla von der Leyen per la scelta del nome.

Alla fine è stato scelto il ministro degli Esteri liberale francofono Hadja Lahbib come candidato, mentre i colloqui per la formazione di un governo federale sono crollati e ripresi.