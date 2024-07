Di Euronews

La polizia del Merseyside ha dichiarato che un ragazzo di 17 anni è stato arrestato in relazione all'accoltellamento plurimo avvenuto a Southport, vicino Liverpool, nel Regno Unito

Sono due i bambini deceduti e nove quelli rimasti feriti nell'aggressione con coltello a un evento di danza a tema Taylor Swift avvenuto lunedì a Southport, nel Regno Unito.

La polizia del Merseyside ha confermato il decesso dei due minori, il ferimento di sei dei nove bambini e di due adulti, attualmente in gravi condizioni.

"Possiamo confermare che un ragazzo di 17 anni di Banks, arrestato in relazione all'accoltellamento a Southport questa mattina, lunedì 29 luglio, rimane in custodia e sarà interrogato sull'incidente - si legge in un comunicato della polizia -. In questa fase iniziale, sono in corso indagini per stabilire il motivo di questo tragico incidente", continua la nota. Le forze dell'ordine hanno inoltre affermato che non si tratta di un attacco "legato al terrorismo" e che non stanno cercando nessun'altra persona in relazione all'incidente.

Il premier Keir Starmer ha definito "orribile" l'accaduto e in serata ha parlato di un Paese "profondamente sotto shock". Starmer ha espresso le sue condoglianze alle vittime dell'attacco a Southport, alle loro famiglie e ai loro amici.