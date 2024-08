L'aggressione nella tarda mattinata di lunedì nella centralissima Leicester square, di fronte al negozio del famoso marchio di tè Twg tea. Sconosciute le condizioni delle due vittime

PUBBLICITÀ

Una donna di 34 anni e un bambina di 11 sono state accoltellate a Londra, nella centralissima Leicester Square, lunedì mattina alle 11:36 (le 12:36 in Italia). Le due vittime, ferite, sono state ricoverate in ospedale, ma le loro condizioni sono attualmente sconosciute.

L'uomo ritenuto responsabile dell'aggressione è stato fermato. In un post su X, la Metropolitan police ha dichiarato che l'aggressore è stato arrestato e preso in custodia, aggiungendo che la polizia non ritiene che ci siano altri sospetti.

Come riferito da diversi testimoni oculari, le due vittime sono state accoltellate di fronte a uno dei negozi che circondano la piazza, una delle più affollate e turistiche della città. La donna e la bambina sono state soccorse dai commessi del negozio del famoso marchio di tè Twg tea in attesa dell'arrivo dei paramedici che le hanno poi trattate sul posto e trasportate in ospedale.

Diversi agenti di polizia sono intervenuti e hanno creato un cordone attorno al luogo dell'accoltellamento, dove testimoni hanno visto tracce di sangue in terra.

L'intervento di uno dei commessi

La Bbc ha intervistato uno dei commessi del Twg tea shop di Leicester square, il 29enne Abdullah, che ha raccontato di essere intervenuto per fermare l'aggressore che aveva il volto e il petto insanguinati. "Ho sentito un urlo, sono uscito e ho visto che un ragazzo aveva un coltello. Nel momento in cui l'ho visto gli sono saltato addosso e gli ho afferrato la mano... l'ho messo a terra e gli ho tolto il coltello a calci", ha dichiarato.

Abdullah ha detto che anche un paio di altri uomini si sono avvicinati per aiutarlo e hanno tenuto l'uomo a terra per "quattro o cinque" minuti".

Clima di tensione nel Regno Unito

L'attacco si è verificato mentre il Regno Unito vive giorni di violenze e disordini scatenati dai gruppi dell'estrema destra contro i migranti e la comunità musulmana in risposta alla strage di Southport, vicino a Liverpool, del 29 luglio - attribuita dalla polizia al raptus di un 17enne armato di coltello - e la successiva ondata di disinformazione e "fake news" diffuse sui social media sull'identità dell'aggressore.

Il rischio è che quanto avvenuto nella capitale britannica possa in un qualche modo alimentare nuove tensioni. Proprio lunedì mattina Downing Street ha dichiarato che lo stato di allerta nel Paese resta elevato malgrado la "de-escalation" degli scontri verificatasi nel weekend.