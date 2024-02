Di Euronews

4 morti sono stati individuati dai droni nella notte, ancora provvisorio il bilancio dei dispersi dell'incendio scoppiato in un quartiere residenziale di Valencia. Sánchez: tutti i mezzi necessari per aiutare le vittime dell'incendio

Sono quattro le vittime accertate, e almeno venti le persone disperse, nel vasto incendio scoppiato in un edificio di 14 piani nel quartiere Campanar, a Valencia, nel tardo pomeriggio di giovedì 22 febbraio.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 17:30 dall'ottavo piano per cause ancora sconosciute, a causa del forte vento e delle temperature elevate si sono rapidamente propagate lungo la verticale del grattacielo ed estese anche alla torre 2, nello stesso complesso residenziale dove vivono circa 350 persone in 140 appartamenti.

La sindaca Maria Josè Catala ha annunciato il “lutto ufficiale”.

Il premier spagnolo Pedro Sánchez si è detto “sconvolto dal terribile incendio”

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato di esserci subito messo in contatto con le autorità locali per mettere a disposizione "tutti i mezzi necessari per aiutare le vittime dell'incendio" e assicurare la "massima collaborazione", oltre all'invio dell'Unità militare di emergenze (Ume).