Olimpiadi di Parigi: ecco cosa sappiamo della cerimonia di apertura

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Venerdì sera Parigi darà ufficialmente il via alla cerimonia di apertura dei Giochi estivi. Per la prima volta nella storia, lo spettacolo non si terrà in uno stadio ma lungo la Senna. È stato annunciato un allestimento senza precedenti per una serata stravagante

PUBBLICITÀ

Tre anni dopo l'annuncio ufficiale, l'attesissimo giorno è quasi arrivato. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi inizierà venerdì alle 19.30 ora locale.**

Per la prima volta nella storia, l'evento si svolgerà lungo la Senna anziché in uno stadio, attirando un pubblico di oltre 300.000 spettatori. Si prevede che oltre un miliardo di telespettatori si sintonizzeranno in tutto il mondo.

Oltre 10.000 atleti di 206 delegazioni scivoleranno lungo il fiume su quasi 100 imbarcazioni per uno spettacolo di quasi quattro ore.

Si tratta di un'organizzazione meticolosa che ha richiesto più di tre anni di preparazione per i molteplici attori coinvolti.

"Qualunque sia il tempo o la portata del fiume, noi siamo pronti"

Qualunque sia il tempo o il flusso della Senna venerdì sera, gli organizzatori ribadiscono di essere pronti per qualsiasi scenario.

"La sfilata e la cerimonia si svolgeranno molto, molto bene. Non c'è nulla di cui preoccuparsi", ha dichiarato Arnaud Daniel, direttore delle imbarcazioni Sodexo Live! Daniel è responsabile di una flotta di 22 imbarcazioni che trasportano varie delegazioni durante la serata.

"Se la portata del fiume aumenta di poco, non c'è problema, basta adattare la velocità. Passeremo da nove chilometri a dieci chilometri all'ora, per esempio", ha dichiarato a Euronews.

Gli organizzatori hanno analizzato il flusso della Senna dopo le forti piogge di quest'estate, preoccupati che questo possa influire sulla velocità e sulla manovrabilità delle imbarcazioni durante la parata.

L'evento sarà inaugurato dall'attore e regista Thomas Jolly, che ha lavorato a stretto contatto con diversi drammaturghi, coreografi e storici per immaginare uno spettacolo stravagante che metta in mostra la storia, l'arte e la cultura della Francia con dodici enormi dipinti che saranno esposti durante il percorso.

Come da tradizione, la Grecia farà da apripista e la delegazione francese sarà sull'ultima imbarcazione.

Gli altri Paesi sfileranno in ordine alfabetico, ad eccezione di Australia e Stati Uniti, che ospiteranno i Giochi a Brisbane nel 2032 e a Los Angeles nel 2028.

Sullo spettacolo pochi dettagli.

"L'ispirazione per la nostra scrittura è stata, naturalmente, la Francia. Il suo grande patrimonio e la sua cultura, ricca da secoli. E Parigi e questo percorso, che confina con monumenti parigini ricchi di cultura e di storia come il museo del Louvre", ha dichiarato Damien Gabriac, uno dei quattro sceneggiatori incaricati di lavorare alla cerimonia.

Damien Gabriac, uno degli sceneggiatori dell'evento che aprirà le Olimpiadi di Parigi Sophia Khatsenkova / Euronews

Negli ultimi tre anni, Damien Gabriac, insieme alla sceneggiatrice Fanny Herrero (regista della serie Call my Agent!), alla scrittrice Leïla Slimani e allo storico Patrick Boucheron, ha lavorato 24 ore su 24 immaginando come costruire una narrazione che si adattasse alla capitale.

"La sfida principale è stata la città: la sua natura e il suo paesaggio, la Senna, la sua corrente, il vento. A volte abbiamo immaginato cose che non erano tecnicamente possibili. Così abbiamo cambiato l'idea e l'abbiamo modificata. L'abbiamo anche adattata alla realtà del terreno, che non si adatta a noi", ha dichiarato Gabriac in un'intervista a Euronews.

PUBBLICITÀ

Una notte di stelle, tra cui Snoop Dogg, Lady Gaga, LeBron James...

I contenuti dello spettacolo sono stati tenuti strettamente nascosti, ma sono stati citati alcuni grandi nomi, come le possibili esibizioni di Celine Dion, Lady Gaga e la cantante franco-maliana Aya Nakamura.

Tra i portabandiera noti, la stella dell'NBA LeBron James per gli Stati Uniti, la lanciatrice di martello polacca Anita Włodarczyk, i saltatori in alto Mutaz Essa Barshim per il Qatar e Gianmarco Tamberi per l'Italia avranno l'onore di portare le rispettive bandiere, tre anni dopo aver vinto la medaglia d'oro nella loro disciplina alle precedenti Olimpiadi di Tokyo del 2020.

La fiamma olimpica sarà il punto focale della cerimonia con più di 30 portatori di fiamma, tra cui il rapper Snoop Dogg , ma l'ultimo è tenuto segreto.

Arnaud Daniel è uno dei pochi fortunati ad aver intravisto la scenografia. "Sarà grandioso. Sarà l'equivalente del Superbowl, è pazzesco. Invito tutti a guardare lo spettacolo. Sarà un'esperienza unica nella vita", ha insistito il direttore delle barche Sodexo Live!

PUBBLICITÀ

Quando gli sono state chieste ulteriori informazioni, Damien Gabriac si è rifiutato di fornire altri dettagli: "È come quando i bambini vogliono sapere qual è il loro regalo di Natale. Non si direbbe mai cosa c'è sotto l'albero di Natale. Quindi non rivelerò altro", ha detto ridendo.

Mobilitati più di 30.000 agenti di polizia

Sono stati istituiti due perimetri di sicurezza: uno rosso intorno a ciascuno dei siti di gara situati vicino alla Senna e una zona grigia lungo le rive del fiume dove si terrà la cerimonia.

In totale, più di 30.000 agenti di polizia francesi sono mobilitati ogni giorno nella capitale.

Sono assistiti da poliziotti stranieri provenienti, tra gli altri, da Spagna, Qatar, Corea del Sud, Germania e Regno Unito.