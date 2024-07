Olimpiadi di Parigi 2024, conto alla rovescia: arrivano gli atleti

Il 26 luglio il grande evento inaugurale animerà la Senna: le delegazioni sfileranno in corteo sull'acqua, a bordo di 85 imbarcazioni. Gli italiani saranno con gli atleti israeliani

Un flusso costante di atleti e personale di supporto ha iniziato ad affollare i terminal degli arrivi degli aeroporti di Parigi, mentre la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici si avvicina sempre di più. Oltre duemila aspiranti a una medaglia olimpica sono già arrivati, la Ville Lumière ne attende altri dodicimila da oltre 200 Paesi. Non parteciperanno gli atleti russi e bielorussi.

Le prime competizioni anticiperanno la cerimonia di inaugurazione e sono in programma a partire dal 24 luglio.

La cerimonia d'apertura sulla Senna

Il 26 luglio il grande evento inaugurale animerà la Senna: le delegazioni sfileranno in corteo sull'acqua, a bordo di 85 imbarcazioni. Gli azzurri saranno con gli atleti israeliani, che sono sotto stretto controllo dei servizi di sicurezza.

Si attendono circa 300mila spettatori lungo il corso del fiume per assistere allo spettacolo che dà il via ufficiale ai Giochi. Il ministro dell'Interno Gerard Darmanin ha assicurato che i Giochi Olimpici, a cominciare dalla cerimonia d'apertura, si svolgeranno in sicurezza.

La promessa di Macron

In occasine del suo intervento all'Eliseo, dove si è tenuto l'incontro con la stampa estera accreditata alle Olimpiad, il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato che le Olimpiadi di Parigi saranno "inclusive e sostenibili. La cerimonia sarà unica - ha aggiunto Macron - per la prima volta lungo un fiume. Un'idea che poteva sembrava pazza ma che è diventata realtà. Come quelle di Parigi di 100 anni fa, anche queste Olimpiadi saranno memorabili".

L'emozione tra gli atleti

Maria Luisa Doig Calderon, schermitrice peruviana, è a Parigi per partecipare alla sua terza Olimpiade, questa volta come portabandiera del suo Paese. Non potrebbe essere più emozionata.

“È un sogno che si avvera, naturalmente - commenta Calderon - Ci alleniamo tanto per questo. Pratico il mio sport da 28 anni, quindi sì, questa sarà la mia terza Olimpiade e non vedo l'ora di iniziare”.

Atleta britannica di lunga data, Kirsty Gilmour ha qualche asso nella manica per alleviare lo stress in attesa del suo primo incontro di badminton al villaggio olimpico.

“Ho portato il mio cuscino da casa, per cercare di dare una sensazione più familiare”, ha spiegato Gilmour.