La Senna potrà davvero ospitare gli eventi olimpici?

Il ministro dello Sport francese e il sindaco di Parigi si sono tuffati nel fiume per dimostrare che è sicuro, nonostante la balneazione sia proibita da più di un secolo

“Ogni volta che incontro qualcuno, si preoccupa che io possa nuotare nella Senna”, dice Léonie Périault, una triatleta francese che ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Parigi ha speso 1,4 miliardi di euro per cercare di fugare questi timori, costruendo una gigantesca vasca sotterranea per immagazzinare le acque reflue in modo che non finiscano nella Senna. Da oltre un secolo, a causa della sporcizia dell'acqua, è illegale nuotare nel fiume simbolo di Parigi.

A meno di due settimane dalle Olimpiadi di Parigi, e con varie gare che dovrebbero tenersi nel fiume, una domanda incombe sui Giochi: la Senna sarà abbastanza pulita da permettere agli atleti di nuotarvi?

La Senna sarà pulita?

Il triathlon e la maratona di nuoto si svolgeranno nella Senna ma, nonostante gli sforzi della città, nelle ultime settimane l'acqua è risultata ancora non sicura per gli esseri umani. Il ministro dello Sport francese, Amélie Oudéa-Castéra, è così fiduciosa nella pulizia delle acque che qualche giorno fa si è tuffata nel fiume, imitata questo mercoledì dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo.

La triatleta Léonie Périault è frustrata dal dibattito intorno al fiume: "Ho nuotato in questo fiume per diversi anni - ha detto Périault -. Nelle competizioni giovanili nuotavamo regolarmente nella Senna e non abbiamo mai avuto problemi".

L'anno scorso, Périault ha partecipato a un evento di prova nella Senna. "Lo scenario era incredibile, con la Torre Eiffel sullo sfondo. Le condizioni dell'acqua non erano peggiori che in qualsiasi altra parte del mondo”, ha detto la triatleta.

Per ripulire il fiume Parigi ha investito 1,4 miliardi di euro nella costruzione di infrastrutture per catturare una maggiore quantità di acqua piovana durante i temporali, la stessa acqua che contiene acque reflue cariche di batteri che entrano nel fiume durante i periodi di pioggia intensa e lo rendono poco sicuro per nuotare.

A maggio i funzionari del Comune hanno inaugurato un gigantesco bacino di stoccaggio sotterraneo accanto alla stazione ferroviaria di Austerlitz, con l'obiettivo di raccogliere l'acqua piovana in eccesso e impedire alle acque reflue di entrare nella Senna. Il bacino può contenere l'equivalente di 20 piscine olimpioniche di acqua sporca ed è il fulcro di importanti miglioramenti infrastrutturali che la città si è affrettata a completare in tempo per i Giochi, ma anche per garantire ai parigini una Senna più pulita negli anni a venire.

Le piogge abbondanti, però, potrebbero far salire i livelli di E. coli oltre il limite di 900 unità formanti colonie per 100 millilitri che la Federazione mondiale di triathlon ha stabilito come sicuro per le gare.

"La Senna non è un caso speciale - dice Metin Duran, professore di ingegneria civile e ambientale presso la Villanova University degli Stati Uniti, che ha condotto ricerche sulla gestione delle acque meteoriche -. È semplicemente un problema complicato e molto costoso”.

Gli eventi olimpici potrebbero dover essere cancellati o spostati

Gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi hanno dichiarato che se le forti piogge dovessero influenzare il flusso della Senna durante i Giochi, il triathlon non includerebbe più la parte di nuoto e la maratona di nuoto verrebbe spostata allo Stadio Nautico di Vaires-sur-Marne, nella regione di Parigi.

"Non è molto comune, ma è successo qualche volta - ha detto Ollala Cernuda, responsabile delle comunicazioni di World Triathlon, riguardo alla possibilità che la frazione a nuoto venga cancellata -. Quando questo avviene è a causa dei problemi legati alla qualità dell'acqua".

Perché la Senna è così sporca?

Parigi, come molte città antiche in tutto il mondo, ha un sistema fognario combinato, il che significa che le acque reflue e le acque piovane della città scorrono nelle stesse tubature. In caso di piogge abbondanti o prolungate, la capacità delle tubature viene raggiunta e le acque reflue grezze confluiscono nel fiume anziché in un impianto di trattamento.

Il gruppo di monitoraggio Eau de Paris ha analizzato quotidianamente l'acqua del fiume: i dati raccolti hanno mostrato livelli di E. coli non sicuri nelle ultime settimane, anche se a inzio luglio c'è stato un leggero miglioramento.

Gli organizzatori delle Olimpiadi restano ottimisti

Ma gli organizzatori restano ottimisti sul fatto che un meteo più asciutto e soleggiato rispetto a quello che la capitale francese ha sperimentato a giugno consentirà agli eventi di svolgersi come previsto, anche grazie ai miglioramenti delle infrastrutture. I raggi ultravioletti del sole uccidono i batteri come l'E. coli presenti nell'acqua.

Gli esperti dicono che per ora è impossibile fare previsioni

Dan Angelescu, fondatore e amministratore delegato di Fluidion, un'azienda tecnologica di monitoraggio delle acque con sede a Parigi e Los Angeles, ha dichiarato che sono stati osservati dei miglioramenti nel fiume da quando sono state costruite le nuove infrastrutture della città, ma che la qualità dell'acqua della Senna rimane fragile. La sua azienda ha misurato i livelli di contaminazione della Senna per diversi anni.

Angelescu ha dichiarato che è difficile prevedere, sulla base dei dati degli anni precedenti, cosa potrebbe accadere nel corso di questo mese, dal momento che il bacino di raccolta dell'acqua e le altre infrastrutture non erano operative fino a pochi mesi fa.

"È difficile da dire - ha detto Angelescu, parlando all'inizio di luglio dopo che l'acqua della Senna era risultata più pulita rispetto alle settimane precedenti -. Vedere un miglioramento così drastico e così rapido potrebbe essere un segno che qualcosa sta funzionando".