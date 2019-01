E' la notte degli imprevedibili Golden Globe

Occhi puntati sui Golden Globe. Alle 2 di notte ora italiana inizierà a Los Angeles la 76esima cerimonia per il più importante premio del cinema e serie tv insieme (in America trasmesso dalla Nbc dalle 17 ora locale). A differenza degli Oscar, che sono solo per il cinema, questi premi vengono assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, un'associazione internazionale di giornalisti esperti nel settore e sono molto imprevedibili. La serata è più distesa, è una cena di gala con gli attori divisi tra i tavoli. Ed è anche un palcoscenico per prese di posizione politiche della star di Hollywood.

Bradley Cooper, attore e regista di "A star is born" Reuters

Tra i film con più nomination ci sono A Star is Born, Vice – L’uomo nell’ombra e La favorita. Tra le serie Tv ha fatto incetta di nomination American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace.

Il regista e il cast di "Vice-L'uomo nell'ombra" Reuters

Per il miglior film straniero corrono Roma, Cafarnao, Never Look Away, Un'affare di famiglia, e Girl, il film del 28enne belga Lukas Dhont, che è il più giovane regista dei Golden Globe.

Più della metà dei 25 premi assegnati nella cerimonia dei Golden Globe vanno ad attori e attrici. I favoriti sono Bradley Cooper e Lady Gaga per i protagonisti di un film drammatico, e Christian Bale e Olivia Colman per quelli in un film comedy.