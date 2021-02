Un nuovo look per un ruolo drammatico e forte. Anche stavolta Lady Gaga non si è sottratta alle sfide professionali. L’eclettica star, con capelli castani e occhialoni scuri, è in Italia per girare alcune scene di “Gucci” il nuovo film di Ridley Scott, dove la cantante veste i panni di Patrizia Reggiani, la vedova nera. Nei panni di Maurizio Gucci ci sarà Adam Driver, mentre pare che parte del restante cast possa essere arricchito da personaggi del calibro di Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons.

Roma, Milano e il lago di Como allestiscono i set per la storia sull’omicidio di Maurizio Gucci, l'imprenditore italiano, noto per essere stato il presidente della casa di moda dal 1983 al 1993.

La morte del patron del celebre marchio fu circondata sempre un certo mistero. Maurizio Gucci fu ucciso il 27 marzo 1995 con tre colpi di pistola nell'androne di casa. Per la giustizia italiana la mandante dell’omicidio fu ex moglie Patrizia Reggiani, condannata a 26 anni di cui 17 trascorsi in carcere.

Ora la donna, un tempo considerata la femme fatale del jet set, ha definitivamente chiuso i conti con la giustizia. Il gip Roberto Crepaldi ha archiviato anche l'ultimo procedimento penale a carico della signora. La Reggiani fu indagata per la mancata esecuzione del provvedimento di risarcimento per 200 milioni a favore del portiere del palazzo dove fu ucciso Gucci.

Quella pagina di cronaca nera del '95, intrisa ancora di qualche punto oscuro, sbarca a Hollywood. E resta così sempre sotto i riflettori.