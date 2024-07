Ancora un attacco ucraino a pochi chilometri dal ponte di Kerch, che consente di viaggiare su strada e ferrovia tra la Russia e la penisola di Crimea, annessa illegalmente nel 2014

Russia meridionale sotto attacco ucraino.

Veniamin Kondratyev, governatore di Krasnodar (che si estende dal Caucaso occidentale fino al Mar Nero), ha dichiarato che una persona è stata uccisa e altre sono rimaste ferite nell'attacco di un drone ucraino a una nave nel porto della Russia meridionale.

Kondratyev ha dichiarato che la nave ha preso fuoco a Port Kavkaz. Lo scalo si trova a pochi chilometri dal ponte di Kerch, che consente di viaggiare su strada e ferrovia tra la Russia e la penisola di Crimea, annessa illegalmente nel 2014. L'Ucraina ha attaccato la stessa area alla fine di maggio, colpendo un terminale petrolifero sempre vicino a Port Kavkaz.

Nel mirino di Kiev l'area intorno al ponte di Kerch in Crimea

L'area intorno al ponte costruito in Russia sullo stretto di Kerch è stata ripetutamente presa di mira dalle forze ucraine dopo l'invasione russa su larga scala del 2022. Le navi della marina russa con base in Crimea sono state affondate o gravemente danneggiate. All'inizio del mese il capo della marina ucraina ha dichiarato che la flotta russa del Mar Nero è stata costretta a spostare quasi tutte le sue navi da guerra dalla Crimea occupata ad altri porti.

Ordigno esplosivo a Mosca

Le autorità russe hanno riferito che un ordigno esplosivo, posto all'interno di un'auto, parcheggiata nel nord di Mosca, è esploso provocando due feriti.

Nell'esplosione dell'autobomba sarebbe rimasto ferito un funzionario militare russo, Andrey Torgashov. Lo scrivono diversi media russi, tra cui Rbc e il portale indipendente Meduza. Citando il canale Telegram Astra, Meduza scrive che Torgashov sarebbe il vice capo di un centro dell'unità di comunicazione satellitare militare 33790 nella regione di Mosca.

Il sistema di difesa aereo ucraino

Nella notte, le difese aeree ucraine hanno abbattuto sette droni d'attacco di tipo Shahed e un missile da crociera lanciato dalla Russia. Il ministero dell'Energia ucraino ha dichiarato che un drone d'attacco russo ha colpito un'infrastruttura nella regione di Sumy, interrompendo la corrente elettrica per 50.000 persone.

Un uomo di 57 anni è stato ricoverato in ospedale dopo un attacco russo con drone a Kherson. 15 insediamenti della regione sono stati presi di mira nelle scorse ore. Sono state danneggiate 30 abitazioni, un edificio commerciale, un gasdotto e delle automobili.

Le esercitazioni russe con carico nucleare

Martedì Mosca ha dichiarato che sta effettuando esercitazioni militari con missili balistici intercontinentali Yars in grado di trasportare un carico nucleare. In un comunicato del Ministero della Difesa russo si legge che il personale militare, impegnato nelle esercitazioni sta eseguendo azioni di manovra. Si tratta della seconda tranche di esercitazioni in questo mese: il ministero della Difesa russo le aveva già dichiarate il 5 luglio.

L'incontro di Zelensky con il cardinale Parolin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato martedì a Kiev il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin.

Zelensky ha ringraziato Parolin per la partecipazione del Vaticano alla recente conferenza di pace sull'Ucraina al Bürgenstock, in Svizzera. L'Ufficio presidenziale ucraino ha riferito che i due “hanno discusso in dettaglio le conseguenze dell'aggressione russa contro l'Ucraina, del continuo terrore aereo, compreso l'attacco missilistico russo all'ospedale pediatrico di Okhmatdyt, e della difficile situazione umanitaria”.