Nella terza estate dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina giovani ucraini partecipano a campi estivi in Lettonia. Tra loro molti quelli rimasti orfani

Militari in pensione e rappresentanti dell'esercito ucraino insieme per aiutare le famiglie dei soldati morti, dispersi o detenuti a causa della guerra.

Per la terza estate dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, un gruppo di bambini e giovani ragazzi partecipano a campi estivi in Lettonia, lontano dai combattimenti. Molti quelli rimasti orfani: immersi nella natura vicino la capitale Riga, i giovani ucraini passano le giornate tra attività di gruppo e all'aperto. In tutto il Paese nei mesi di luglio e agosto sono circa venti i campi che ospiteranno oltre 400 bambini ucraini.

"Purtroppo, la guerra ha colpito ogni famiglia in Ucraina. I bambini non fanno eccezione. Molti di loro hanno perso il padre, quelli che non sono morti sono dispersi o detenuti", ha dichiarato Viktor Golumbivskyi, colonnello della Guardia Nazionale ucraina e responsabile del campo estivo.

