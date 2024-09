Chi sono i principali alleati di Donald Trump in Europa?

Dai governi di Ungheria e Slovacchia ai partiti di opposizione filorussi, l'ex e forse futuro presidente degli Stati Uniti Trump ha amici in tutto il continente

Con le elezioni americane in vista, i leader europei si stanno preparando a un'altra possibile presidenza di Donald Trump - un evento che avrebbe importanti implicazioni non solo per il commercio e la diplomazia, ma anche per l'architettura di sicurezza collettiva che ha mantenuto gran parte dell'Europa relativamente pacifica dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Per ora, la campagna di Trump si è concentrata principalmente sul suo programma interno, ma il suo mandato porta con sé diverse indicazioni su come affronterà i rapporti del suo Paese con l'Europa.

Ha anche chiarito chi considera i suoi alleati: un arcipelago di capi di governo e di opposizione di destra, molti dei quali condividono il suo disprezzo per le istituzioni internazionali, il multiculturalismo, la politica sociale progressista e il libero scambio.

Allo stesso tempo, gli sviluppi politici in vari Paesi e regioni, non ultima l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, significano che una nuova amministrazione Trump avrebbe nuove relazioni da costruire e nuovi problemi da gestire - o addirittura da cui lavarsi le mani.

L'Ungheria di Viktor Orbán

Trump e la sua cerchia sono vicini all'autocrate ungherese Viktor Orbán, che ha promosso con entusiasmo la sua versione di "democrazia illiberale" nonostante i ripetuti scontri con l'Ue sullo stato di diritto nel suo Paese.

Orbán è particolarmente noto per indulgere in teorie cospirative su presunte ingerenze "globaliste" negli affari interni, che ha usato come pretesto per limitare le libertà dei media e del mondo accademico a un livello che lo pone ben al di fuori del mainstream dell'Ue.

Molti esponenti della destra americana hanno esplicitamente celebrato la leadership di Orbán come modello per "salvare" gli Stati Uniti. Questi stessi legislatori e commentatori sono spesso criticati per la loro apertura al punto di vista del Cremlino sull'Ucraina - come ad esempio il fatto che la NATO e l'Occidente non hanno motivo di opporsi all'invasione russa su larga scala del Paese, iniziata all'inizio del 2022.

L'Ungheria non sarà il più grande Paese europeo, ma può esercitare un potere di veto in varie istituzioni dell'Ue e nella NATO, dove Orbán si è unito alla Turchia per bloccare l'adesione della Svezia per diversi mesi.

L'Ungheria detiene anche la presidenza di turno dell'Ue fino alla fine di quest'anno, e Orbán l'ha già usata per fomentare discussioni con la Commissione e il Parlamento. Ha fatto particolarmente infuriare i leader mainstream di Bruxelles incontrando personalmente il Presidente russo Vladimir Putin quest'estate e ha continuato a perseguire con esuberanza una politica estera idiosincratica che lo mette in contrasto con molte capitali europee.

Orbán è tuttavia una specie di anomalia per quanto riguarda i leader dell'Ue. Non c'è nessun altro governo di lunga data alla sua destra e in Polonia, uno dei governi più importanti della sua parte dello spettro ideologico è stato votato quasi un anno fa.

Un altro Paese da monitorare è la Slovacchia, dove il primo ministro di destra Robert Fico è tornato al potere nel 2023. Fico, che come Trump è recentemente sopravvissuto a un attentato, ha un orientamento anti-LGBTQ+ e anti-immigrazione e, come Orbán, ha dato un giro di vite ai media liberi del suo Paese. Inoltre, è molto più vicino a Putin rispetto alla maggior parte dei leader europei.

L'Italia di Georgia Meloni

Uno dei potenziali alleati più mainstream di Trump è Giorgia Meloni, primo ministro italiano.

Attualmente è la leader più di destra del G7 - con la possibile eccezione del premier giapponese Fumio Kishida - e ha lavorato per coltivare le relazioni con la destra internazionale.

Ma ha anche evitato con successo di acquisire uno stigma in stile Orbán tra i centristi dell'Ue, nonostante le sue posizioni culturalmente conservatrici e nazionaliste e nonostante il fatto che il suo governo di coalizione includa la Lega, aggressivamente anti-immigrazione.

La premier italiana Giorgia Meloni Mauro Scrobogna/LaPresse

Se Trump dovesse essere rieletto, la Meloni avrà un alleato ideologico naturale al potere oltreoceano. E se dovesse dimostrarsi abile nel costruire un rapporto con la sua amministrazione come ha fatto con altri governi, potrebbe rivelarsi una sorta di ponte tra la nuova amministrazione Trump e un'UE le cui priorità potrebbero essere seriamente frustrate dal suo probabile programma.

La destra radicale europea

Il luogo in cui Trump troverà i suoi più devoti sostenitori europei, tuttavia, è la destra estrema, la maggior parte della quale è all'opposizione o influenza l'opinione pubblica al di fuori della politica eletta.

Diversi partiti ben noti, come Vox in Spagna, Rassemblement National in Francia, Alternativa per la Germania (AfD) e Reform nel Regno Unito, finora non sono riusciti a entrare nel governo nazionale, ma hanno fatto grandi progressi nell'ultimo decennio, aumentando i loro numeri nei parlamenti nazionali e, nel caso dell'AfD, conquistando la quota maggiore di voti in una recente elezione regionale.

Come Trump, questi partiti tendono a opporsi all'immigrazione di massa, in particolare dai Paesi più poveri e prevalentemente musulmani. Spesso condividono lo scetticismo nei confronti della NATO, dell'Ue e di altre istituzioni internazionali, e in genere si rivolgono a elettori socialmente conservatori con un tradizionale senso di identità nazionale, sottolineando al contempo come il "sistema" - globale o nazionale - abbia lasciato indietro i "loro" elettori.

Un poster dell'AfD a Francoforte Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Inoltre, alcuni dei loro leader si sono associati direttamente a Trump e ai suoi alleati statunitensi. Questo è particolarmente vero per il leader di Reform UK Nigel Farage, che quest'anno ha ottenuto per la prima volta un seggio in parlamento. È apparso a numerosi eventi di Trump e ha rilasciato molte interviste agli organi di destra statunitensi.

Tuttavia, le previsioni secondo cui questa tendenza potrebbe conquistare l'egemonia nella politica europea si sono rivelate finora poco azzeccate. Il partito di Farage ha solo una manciata di parlamentari e non ha alcuna influenza sull'attuale governo, mentre il Rassemblement National ha deluso le aspettative nelle elezioni francesi di quest'estate.

Anche l'AfD - che ha guadagnato diversi consensi - è anche sotto il controllo dei servizi di sicurezza per i suoi presunti legami con l'estremismo di estrema destra.

A livello europeo, le elezioni parlamentari tenutesi a giugno di quest'anno non hanno visto l'impennata populista e di estrema destra che molti osservatori si aspettavano, spianando la strada al centrodestra e all'internazionalista Ursula von der Leyen per ottenere un altro mandato come presidente della Commissione.

Ciò significa che, in caso di rielezione, Trump avrà a che fare con un'Europa i cui principali leader non sono, per la maggior parte, inclini a sfidare le norme e a privilegiare la sovranità.

È probabile invece che l'Ue e la maggior parte degli altri Paesi europei continuino a percorrere la strada del multilateralismo a favore dell'Ucraina e, se non altro, le implicazioni di una seconda presidenza Trump per la presenza internazionale degli Stati Uniti sono un incentivo a mantenere il centro.