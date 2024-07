Chi era Thomas Matthew Crooks: l'uomo che ha sparato a Donald Trump

Thomas Matthew Crooks è l'uomo che gli agenti dei Servizi segreti hanno ucciso dopo l'attentato a Trump. Nell'attacco durante il comizio del candidato repubblicano uno spettatore è morto e altri due sono rimasti feriti

Thomas Matthew Crooks, 20 anni, di Bethel Park, Pennsylvania, è l'uomo che si ritiene abbia sparato all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha fatto sapere l'Fbi. La città dista circa un'ora di macchina da Butler dove il candidato repubblicano ha tenuto il suo comizio.

Gli agenti dei servizi segreti hanno sparato a Crooks mentre giaceva sul tetto di un edificio appena fuori dalla sede del comizio in una fiera agricola a Butler, in Pennsylvania. Le autorità hanno dichiarato che anche una persona tra il pubblico è stato uccisa e due altri spettatori sono rimasti gravemente feriti. Tutti sono stati identificati come uomini.

Secondoi media statunitensi, il 20enne era registrato come repubblicano nella contea di Allegheny, in Pennsylvania, secondo i registri elettorali della contea.

Ma i registri federali delle campagne elettorali mostrano anche che Crooks ha donato circa 14 euro al Progressive Turnout Project, un gruppo liberale che incoraggia gli americani a votare. Secondo il quotidiano Usa Today , il giovane non aveva precedenti penali in Pennsylvania.

Un video pubblicato da Tmz e geolocalizzato dall'AP mostra il corpo di una persona in mimetica grigia che giace immobile sul tetto di un edificio dell'AGR International Inc, un impianto di produzione appena a nord del Butler Farm Show dove si è tenuto il comizio di Trump.

Come funzionano i servizi segreti per il presidente Usa e i candidati

Le autorità hanno detto che i membri della squadra di contrattacco dei servizi segreti degli Stati Uniti hanno ucciso il tiratore. La squadra tattica, pesantemente armata, viaggia ovunque con il presidente e i candidati dei principali partiti e ha lo scopo di affrontare qualsiasi minaccia attiva mentre gli altri agenti si concentrano sulla salvaguardia e sull'evacuazione della persona al centro della protezione.

Le forze dell'ordine hanno recuperato un fucile di tipo AR sulla scena, secondo una terza persona che ha familiarità con la questione e che ha parlato a condizione di anonimato per discutere dell'indagine in corso.

Quanto distanza c'era tra Trump e il suo aggressore

Un'analisi dell'AP di oltre una decina di video e foto della scena del comizio di Trump, nonché di immagini satellitari del luogo, mostra che il tiratore è stato in grado di avvicinarsi in modo sorprendente al palco dove l'ex presidente stava parlando.

Il tetto su cui giaceva la persona si trovava a meno di 150 metri dal luogo in cui Trump stava parlando, una distanza da cui un tiratore decente potrebbe ragionevolmente colpire un bersaglio di dimensioni umane. A titolo di riferimento, 150 metri è la distanza a cui le reclute dell'esercito americano devono colpire una sagoma in scala di dimensioni umane per qualificarsi con il fucile M-16. L'AR-15, come il tiratore al raduno di Trump, è la versione civile semiautomatica dell'M-16 militare.

Alla domanda se le forze dell'ordine non sapessero che il tiratore fosse sul tetto fino a quando non ha iniziato a sparare, Kevin Rojek, agente speciale responsabile dell'ufficio di Pittsburgh dell'FBI, ha risposto che "questa è la nostra valutazione al momento".

"È sorprendente" che l'uomo armato sia riuscito ad aprire il fuoco sul palco prima che i servizi segreti lo uccidessero, ha aggiunto Rojek.

L'attacco è stato il più grave tentativo di assassinare un presidente o un candidato alla presidenza da quando Ronald Reagan fu colpito nel 1981. Ha richiamato l'attenzione sulle preoccupazioni per la violenza politica in un paese profondamente polarizzato come gli Stati Uniti, a meno di quattro mesi dalle elezioni presidenziali.