Il primo ministro estone Kaja Kallas si è dimessa dalla guida del Paese baltico per diventare il capo della politica estera dell'Unione europea.

Kallas è una convinta sostenitrice dell'Ucraina. Con questa nomina che la porterà in cima della diplomazia europea, ricoprirà la più alta posizione nell'architettura istituzionale Ue mai assegnata a un estone. È stata scelta per succedere allo spagnolo Josep Borrell, che ha ricoperto il ruolo dal 2019, nonostante il gruppo liberale di cui fa parte abbia perso terreno alle elezioni europee, scivolando al quarto posto dietro all'ECR di estrema destra.

La premier estone ha presentato le sue dimissioni formali al presidente Alar Karis durante un breve incontro al Palazzo presidenziale della capitale, Tallinn, lunedì.

Il governo estone delle crisi

Riassumendo i tre anni e mezzo di Kallas alla guida della nazione di 1,3 milioni di abitanti, Karis ha dichiarato in un comunicato che "è stato un periodo caratterizzato da crisi, come la pandemia, la recessione economica e la guerra in Europa, quando la Russia ha distrutto il nostro precedente quadro di sicurezza con la sua aggressione in Ucraina".

La mossa del primo ministro ha fatto scattare automaticamente le dimissioni del gabinetto tripartito di Kallas, composto dal suo Partito Riformatore di centro-destra, dal partito socialdemocratico e dal partito liberale Estonia 200. Il governo continuerà a gestire la transizione fino al giuramento del nuovo gabinetto, che avverrà probabilmente alla fine di luglio o all'inizio di agosto.

Il sostituto di Kallas

Il 29 giugno il Partito Riformatore ha annunciato di aver scelto il veterano del partito e ministro per gli Affari climatici, Kristen Michal, come candidato premier per sostituire Kallas, il cui ultimo impegno principale è stato quello di rappresentare l'Estonia al vertice Nato a Washington la scorsa settimana.

La nomina di Michal dovrà essere approvata da Karis e dal Parlamento di 101 seggi, o Riigikogu, dove la coalizione detiene una comoda maggioranza. Dall'aprile dello scorso anno è ministro per gli Affari climatici.

Il 49enne, ex ministro dell'Economia e della Giustizia, è stato attivo nel Partito Riformatore, l'establishment politico più importante dell'Estonia, dalla fine degli anni Novanta.