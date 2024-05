Rimossa la metà delle boe posizionate nel fiume Narva per segnalare il confine tra Estonia e Russia. Tallin protesta e chiede spiegazioni. Borrell: "Inaccettabile"

Le guardie di frontiera russe hanno rimosso 25 delle 50 che l'Estonia aveva posizionato sul fiume Narva per evitare che le imbarcazioni attraversassero accidentalmente il confine. L'Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha definito “inaccettabile” la rimozione delle boe e ha chiesto a Mosca una spiegazione e l'immediata restituzione delle boe arancioni.

Da decenni, Estonia e Russia installano di comune accordo boe sul fiume Narva, che separa le città di Narva, sul lato estone, e Ivangorod, sul lato russo, durante l'estate. Insieme al lago Peipus, il Narva costituisce il confine russo-estone e quindi anche il confine orientale dell'Unione europea e della Nato. Borrell ha dichiarato che l'incidente “fa parte di un più ampio schema di comportamento provocatorio e di azioni ibride da parte della Russia”. Anche l'Estonia ha definito l'azione “inaccettabile”, ma ha annunciato che reagirà “con calma e prudenza”.

Come viene definito il confine tra Estonia e Russia

La marcatura delle rotte marittime viene rivista ogni anno perché “il letto del fiume cambia nel tempo”, ha dichiarato Eerik Purgel, capo della guardia di frontiera locale dell'Estonia. L'anno scorso, la Russia ha dichiarato di non essere d'accordo con la posizione di circa la metà delle boe estoni. Alcune delle boe ora rimosse erano state collocate nelle posizioni criticate dalla Russia.

“Quest'anno abbiamo deciso di lasciare le boe galleggianti in acqua durante la stagione estiva, in conformità con un accordo del 2022, perché sono necessarie per prevenire errori di navigazione, in modo che i nostri pescatori e villeggianti non finiscano accidentalmente in acque russe”, ha dichiarato Purgel. "Le prime 50 boe sono state posizionate il 13 maggio. Tuttavia, 25 di esse sono state rimosse dieci giorni dopo dai russi", ha aggiunto il capo della guardia frontiera.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Baltic News Service, venerdì il ministero degli Esteri estone ha convocato il vice-capo missione della Russia. L'agenzia ha citato il ministro degli Esteri Margus Tsahkna che ha detto di aver “chiaramente espresso ai funzionari russi che tali azioni sono provocatorie e inaccettabili”.

Mosca respinge le accuse

Il ministero degli Esteri estone ha aggiunto che l'azione “si inserisce nel più ampio modello di comportamento provocatorio della Russia” e ha tracciato un parallelo con gli incidenti di mappatura dei confini nel Mar Baltico all'inizio di questa settimana. Secondo i media locali, Mosca vorrebbe modificare i confini delle sue acque territoriali nella regione.

Un disegno di legge su questo tema era stato pubblicato sul sito ufficiale del governo russo. Tuttavia, è scomparso mercoledì poche ore dopo la sua pubblicazione. Il motivo non è stato fornito immediatamente.

Tuttavia, i media russi hanno riferito che il ministero della Difesa di Mosca ha proposto di “aggiornare” le coordinate utilizzate per misurare la fascia di acque territoriali al largo della costa continentale e delle isole del Mar Baltico. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha poi spiegato che n****on c'era “nulla di politico” nella proposta del ministero della Difesa e le agenzie di stampa russe hanno riferito che Mosca non ha intenzione di cambiare il confine o l'ampiezza delle sue acque territoriali.

“Crediamo che questa sia un'altra delle vostre provocazioni. È anche per questo che non abbiamo preso alcuna misura aggiuntiva o impedito fisicamente la rimozione delle boe", ha spiegato il direttore generale della Guardia di frontiera estone, Egert Belitšev.