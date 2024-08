Macron fa affari in Serbia: venduti a Belgrado 12 caccia militari

Diritti d'autore Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il presidente francese Macron con l'omologo serbo Vučić - Diritti d'autore Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il presidente francese Macron con l'omologo serbo Vučić - Diritti d'autore Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Di Euronews

L'annuncio durante la visita di Macron in Serbia: siglato tra Parigi e Belgrado un accordo per l'acquisto di 12 caccia militari Rafale, destinati a sostituire la flotta attuale di MiG di fabbricazione sovietica in dotazione all'aeronatica serba