Il capo diplomatico dell'Ue non ha fatto nomi, ma ha recentemente condannato le frasi e le azioni dei ministri israeliani Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich

Il capo diplomatico dell'Ue, Josep Borrell, ha proposto di sanzionare i ministri israeliani per incitamento all'odioe ai crimini di guerra, per spingere Tel Aviv ad accettare un cessate il fuoco a Gaza.

"Ho avviato la procedura per chiedere agli Stati membri se vogliono includere nella nostra lista di sanzioni alcuni ministri israeliani che hanno lanciato messaggi di odio, messaggi di odio inaccettabili contro i palestinesi e che propongono cose che vanno chiaramente contro il diritto internazionale e sono un'incitazione a commettere crimini di guerra", ha detto Borrell giovedì mattina.

La proposta arriva prima di una riunione informale dei 27 ministri degli Esteri a Bruxelles, dove una decisione sulle sanzioni ai ministri israeliani non può essere presa formalmente ed è comunque improbabile che ottenga il sostegno unanime.

Borrell condanna i ministri Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich

Sebbene non abbia fatto i nomi dei ministri in questione, Borrell da poco ha condannato le dichiarazioni e le azioni del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir e del ministro delle finanze Bezalel Smotrich, entrambi appartenenti all'ala ultranazionalista di estrema destra del governo di coalizione del premier Benjamin Netanyahu.

Ben-Gvir ha scatenato la condanna internazionale con una recente visita alla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, nota agli ebrei come il Monte del Tempio, andando contro lo status quo mantenuto dalle autorità israeliane. Ha anche proposto di costruire unasinagoga nel luogo sacro."L'Ue condanna fermamente le provocazioni del ministro israeliano Ben-Gvir che, durante la sua visita ai Luoghi Santi, ha sostenuto la violazione dello Status Quo", ha scritto Borrell su X il 13 agosto.

Smotrich è stato ripetutamente condannato per i piani volti a promuovere insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata e per le dichiarazioni in cui affermava che potrebbe essere 'morale' far morire di fame due milioni di palestinesi nella Striscia di Gaza.

"Mentre il mondo preme per un cessate il fuoco a Gaza, il ministro Ben Gvir chiede di tagliare il carburante e gli aiuti ai civili. Come le sinistre dichiarazioni del ministro Smotrich, si tratta di un incitamento ai crimini di guerra", ha scritto ancora Borrell su X.

Al centro delle sanzioni anche le violenze dei coloni in Cisgiordania

Le sanzioni proposte da Borrell sono destinate anche a colpire i ministri israeliani che hanno promosso o consentito la violenza da parte dei coloni israelianicontro i palestinesi in Cisgiordania.

L'Ue ha sanzionato una diversi individui ed entità responsabili degli attacchi contro le comunità palestinesi ad aprile, ma la violenza in Cisgiordania è continuata.

A giugno, Smotrich ha respinto la preoccupazione internazionale sulla continua costruzione di insediamenti in Cisgiordania definendola una 'predicazione' e da allora ha continuato a fornire sostegno governativo ai progetti di insediamento.

Ha inoltre trattenuto le entrate fiscali destinate all'Autorità palestinese, l'ente governativo che amministra in parte la Cisgiordania occupata.