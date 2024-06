Di Luke Hanrahan

A meno di un mese dalle elezioni in Regno Unito, il partito di Nigel Farage guadagna terreno tra i conservatori. Il reportage di Euronews da Skegness, cittadina della contea del Lincolnshire

Dopo l'annuncio di Rishi Sunak di indire nuove elezioni parlamentari per il 4 luglio prossimo, in un primo momento il politico di destra Nigel Farage aveva detto di non volersi candidare. Il fondatore del partito di destra Reform UK ha però cambiato idea in poco tempo, assumendo la leadership del partito di destra populista di cui era presidente onorario, e si è candidato ufficialmente per un seggio. Nei successivi giorni di campagna elettorale Farage ha portato Reform UK a pochi punti percentuale di distanza dai Conservatori di Sunak.

Nel video il reportage di Euronews da Skegness, cittadina della contea del Lincolnshire, dove il partito di Farage si sta accaparrando i voti della destra.