L'Unione europea ha considerato eccessivo il deficit in otto Paesi membri dell'Ue: Italia, Francia, Belgio, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Romania

La Commissione europea ha formalmente ammonito otto Paesi membri per i loro deficit di bilancio eccessivi, e ha rilanciato un controverso intervento fiscale che era stato sospeso dopo la pandemia.

Belgio, Francia, Italia, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia sono stati ammoniti per non aver raggiunto il pareggio di bilancio, mentre la Romania deve affrontare l'accusa più grave di non aver tenuto conto dei precedenti avvertimenti dell'Ue sulla dissolutezza.

La mossa arriva in un momento delicato, con la Francia si prepara a elezioni legislative chiave e i principali funzionari dell'Ue che cercano di essere riconfermati. Il procedimento avvia un processo che può portare a multe per le Nazioni eccessivamente indebitate.

"Le sfide strutturali di lunga data frenano la competitività dell'Ue", ha dichiarato il commissario europeo Valdis Dombrovskis in un comunicato. "Attendiamo di ricevere dagli Stati membri piani strutturali di bilancio nazionali che riducano il debito e il deficit e riflettano le raccomandazioni odierne".

Nel 2020 il Consiglio dell'Ue aveva esortato la Romania ad "attuare rigorosamente" le misure correttive del suo squilibrio fiscale entro il 2022, ma si prevede che l'anno prossimo il Paese avrà il più grande deficit dell'Ue, pari al 7 per cento del Pil.

Ora la Romania è l'unico Paese che Bruxelles ritiene abbia uno squilibrio macroeconomico eccessivo, e i funzionari hanno già sollecitato riforme della tassazione e dei salari del settore pubblico nel tentativo di correggere questa grave situazione.

Altri Paesi hanno evitato l'ammonimento: la spesa dell'Estonia è stata considerata motivata da una comprensibile attenzione alla difesa, mentre Spagna, Finlandia, Slovenia e Repubblica Ceca sono state ritenute responsabili solo di violazioni minori o temporanee delle norme di bilancio.

Terremoto politico

È probabile che la mossa della Commissione abbia forti ripercussioni in Francia, che recentemente ha visto il suo rating declassato, e dove il 30 giugno si terranno elezioni legislative anticipate.

Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra ed euroscettico Rassemblement national, data in vantaggio dai sondaggi, ha proposto di ridurre l'età pensionabile e di tagliare l'Iva sui carburanti.

Anche il Belgio, il cui deficit sfiorerà il 5 per cento l'anno prossimo, è in fermento politico: il primo ministro Alexander De Croo si è dimesso dopo le elezioni.

La mossa arriva anche mentre la presidente della Commissione Ursula von der Leyen cerca di essere rinominata per un secondo mandato, con la presidente del consiglio italiana Giorgia Meloni che non ha ancora sciolto la riserva sul suo eventuale sostegno a un von der Leyen bis.

Von der Leyen deve essere proposta dai leader dell'Ue, cosa che non è riuscita a ottenere nella prima discussione informale di lunedì, e poi superare il voto del nuovo Parlamento europeo, dove Meloni e il suo gruppo Ecr hanno ottenuto un buon numero si seggi.

Lo scontro sul Patto di stabilità

Il rapporto presentato è il primo passo di una lunga procedura che potrebbe comportare l'imposizione di multe ai Paesi ritenuti responsabili di mettere a rischio la tenuta finanziaria dell'euro.

Le regole fiscali dell'Ue, introdotte insieme alla moneta comune negli anni Novanta, prevedono che il deficit annuale non superi il 3 per cento del Pil e che il debito complessivo sia mantenuto al di sotto del 60 per cento.

Da tempo le regole fiscali sono da tempo motivo di scontro politico in Europa, in quanto Stati membri come Germania e Paesi Bassi sono riluttanti a pagare per ciò che considerano una spesa sconsiderata da parte di Paesi meno virtuosi dal punto di vista fiscale.

Il Patto di stabilità era stato abbandonato nel 2020 per far fronte all'emergenza della pandemia, seguita poi dall'esplosione dei prezzi dell'energia causata dalla guerra in Ucraina.

All'inizio di quest'anno, dopo molte contrattazioni, gli Stati membri hanno concordato una serie di vincoli di bilancio più flessibili da applicare a partire da quest'anno, consentendo un maggiore margine di manovra per le spese relative al cambiamento climatico o alla difesa.

Ora la mossa della Commissione apre un processo di discussione e analisi che durerà mesi. A dicembre i ministri delle Finanze dovrebbero approvare le raccomandazioni formali per la correzione degli squilibri.