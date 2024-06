Di Euronews Green

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Nella prima metà di giugno molte città dell'Europa meridionale hanno registrato temperature di 40 gradi a causa dell'aria calda proveniente dal Nord Africa. Gli esperti hanno definito le ondate di calore che hanno colpito Grecia, Turchia, Cipro precoci rispetto agli scorsi anni

PUBBLICITÀ

Europa meridionale nella morsa del caldo già a giugno: in alcune zone nella prima metà del mese sono state registrate temperature record a causa dell'aria calda proveniente dal Nord Africa. A Cipro e in Grecia le ondate di calore hanno già provocato diverse vittime, mentre la Turchia è alla prese con vasti incendi a causa delle temperature che hanno superato i 40 gradi.

Le autorità dei Paesi hanno emesso stati di allerta, diverse scuole e attrazioni turistiche sono state chiuse. Secondo i meteorologi potrebbe essere un'anticipazione del clima estremo che ci aspetta quest'estate.

Turisti al riparo dal caldo ad Atene, in Grecia AP Photo/Petros Giannakouris

Ondata di calore mortale in Grecia

La prima ondata di caldo dell'estate in Grecia ha visto l'antica Acropoli di Atene chiusa ai turisti già a giugno nelle ore più calde, le scuole chiuse e i medici dislocati in tutta la città. I meteorologi hanno dichiarato che questa ondata di caldo intenso "passerà alla storia" e potrebbe essere un segno di ciò che accadrà nei prossimi mesi nel Paese.

Alcuni turisti, tra cui il medico presentatore tv britannico Michael Mosley, sono morti in Grecia nelle ultime settimane mentre si trovavano in vacanza nelle isole greche.

La scorsa settimana le temperature hanno superato i 40 gradi in alcune zone del Paese con Creta che ha raggiunto i 44,5 e la penisola del Peloponneso i 43,9, secondo il sito web dell'Osservatorio nazionale di Atene.

L'ondata di caldo più lunga mai registrata in Grecia è stata registrata lo scorso luglio, quando le alte temperature sono durate 16 giorni.

Secondo alcuni esperti le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti nel Paese. Il meteorologo Panos Giannopoulos ha dichiarato al canale televisivo statale greco ERT che nel ventesimo secolo "non abbiamo mai avuto un'ondata di calore prima del 19 giugno. Ne abbiamo avute diverse nel ventunesimo secolo, ma nessuna prima del 15 giugno".

In questi giorni il caldo intenso ha iniziato a diminuire in tutto il Paese, tornando alla media di circa 31-33 gradi per questo periodo dell'anno.

Vittime a Cipro per un colpo di calore

L'ondata di caldo che si è protratta per tutta la settimana ha colpito anche Cipro: domenica scorsa una anziana è morta a causa di un colpo di calore. Almeno altri tre pazienti anziani sono in gravi condizioni e gli ospedali hanno dovuto affrontare molti casi di esaurimento da calore, secondo quanto riportato dai media locali.

Il Paese ha emesso il suo primo allarme rosso della stagione venerdì scorso quando alcune aree hanno raggiunto i 45 gradi, dieci al di sopra della media per questo periodo dell'anno, stabilendo un record per il giorno di giugno più caldo di sempre. I lavori pesanti all'aperto sono stati sospesi dal Dipartimento del Lavoro e le lezioni interrotte anche per i bambini più piccoli.

Turchia colpita da temperature estreme e incendi

La scorsa settimana le temperature in Turchia hanno superato di circa 8-12 gradi la media stagionale. Le temperature massime hanno raggiunto i 40 gradi in molte città e in alcune aree del Paese sono stati registrati incendi boschivi.

Un uomo si rinfresca nelle acque del Bosforo, Istanbul, Turchia, 13 giugno 2024 AP Photo/Emrah Gurel

Perché fa così caldo nell'Europa sudorientale?

Tra i motivi dell'ondata di calore di giugno ci sono i venti che soffiano calore e polvere nel Mediterraneo orientale dal Nord Africa. Un'analisi dell'organizzazione no-profit Climate Central sostiene che il caldo estremo è stato reso cinque volte più probabile dai cambiamenti climatici e che almeno 290 milioni di persone hanno sofferto in condizioni di caldo insolito.

L'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente al mondo, secondo l'analisi del Copernicus Climate Change Service (C3S) dell'Ue. Questi periodi di caldo estremo stanno avendo un forte impatto anche sulla salute. Un rapporto congiunto dell'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite e del C3S, pubblicato all'inizio di quest'anno, ha rilevato che negli ultimi 20 anni i decessi legati alle ondate di calore sono aumentati del 30 per cento in Europa.

Per il resto dell'estate è improbabile che le temperature si attenuino. Il C3S dell'Ue ha dichiarato nelle sue previsioni stagionali che le temperature di luglio, agosto e settembre saranno probabilmente più calde della media.

"L'ultima parte dell'estate europea sarà probabilmente più calda della media ovunque, più secca della media nel sud e più umida della media nell'estremo nord", ha dichiarato il C3S.