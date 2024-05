Di Euronews

È l'occasione per Keir Stamer di riprendere il potere per i laburisti dopo 14 anni di governo conservatore

PUBBLICITÀ

Con un annuncio a sorpresa, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha indetto elezioni anticipate per luglio. Si andrà al voto il 4 luglio prossimo, invece che nel 2025 come previsto dalla scadenza della legislatura.

La tornata elettorale vedrà Keir Starmer tentare di prendere il potere per i laburisti dopo 14 anni di governo a guida conservatrice. A differenza dell'avversario Sunak ha affermato di avere un piano: "Ha dimostrato più e più volte che prenderà la via più semplice e farà qualsiasi cosa per ottenere il potere", ha sottolineato il primo ministro criticando Starmer.

Sunak: il mio mandato è stato incentrato sul ripristino della stabilità economica

Sotto la pioggia e disturbato da manifestanti in protesta a Downing Street Sunak ha detto di aver informato re Carlo III in veste di capo di Stato. Il primo ministro in carica dal 25 ottobre 2022 ha rivendicato di aver aiutato il Paese a uscire dalle "più grandi sfide dalla Seconda Guerra Mondiale" vissute negli ultimi quattro anni, dai contraccolpi della pandemia a quelli della guerra della Russia in Ucraina. Sunak si è detto orgoglioso dei risultati ottenuti dal suo governo, riconoscendo però che "non può e non vuole affermare" che è stato "fatto tutto bene" durante il suo mandato.

"Sono entrato in carica soprattutto per ripristinare la stabilità economica, fondamento di qualsiasi successo futuro. Che si tratti di aumento dei salari e di posti di lavoro, di investimenti nei servizi pubblici o di difesa del Paese", ha detto Sunak durante l'annuncio.