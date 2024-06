Video. "Naomi: in fashion", la collezione privata di Naomi Campbell in mostra

Da sempre in testa nel mondo della moda, Naomi Campbell è la prima top model ad avere una propria mostra personale di moda, "Naomi: in Fashion".

La star ha prestato gli abiti della sua collezione privata per esporli al Victoria and Albert Museum di Londra. A coronare l'esposizione, che comprende circa ottanta capi, ci sono foto e oggetti dell'archivio personale di Campbell che contribuiscono a celebrare i suoi sfavillanti quarant' anni di carriera.

Elizabeth Murray, curatrice del progetto Naomi In Fashion, afferma che tra i pezzi forti figurano "un abito di Yves Saint Laurent del 1987, fatto di soffici piume bianche di uccello del paradiso (e) le incredibili scarpe Vivienne Westwood blu finto coccodrillo su cui è notoriamente caduta in passerella nel 1993".

La mostra presenta il body leopardato che indossò per un servizio fotografico con Herb Ritts nel 1991 e una selezione di abiti Alaïa realizzati appositamente per lei, mostrati su manichini realizzati in base alle misure della Campbell.

La mostra durerà dal 22 giugno al 6 aprile 2025.