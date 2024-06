Comincia la 17esima edizione dei Campionati europei di calcio. L'Italia di Spalletti esordirà sabato sera contro l'Albania nel Gruppo B

Prende il via questa sera il Campionato europeo di calcio 2024. Si tratta delle 17esima edizione della competizione organizzata dall'Uefa, alla quale partecipano le migliori nazionali maschili del continente. Le gare quest'anno saranno ospitate dalla Germania, che nel 2018 è stata designata come Paese organizzatore.

Si comincia con la sfida tra Germania e Scozia

Si tratta della terza volta che gli Europei si svolgono in terra tedesca: una prima volta è accaduto nel 1988 (nell'allora Germania Ovest), quindi nel 2021, quando quattro partite sono state disputate a Monaco di Baviera, nella speciale edizione itinerante, in piena pandemia.

Ad aprire le danze, in una competizione nella quale l'Italia è chiamata a difendere il titolo conquistato nel precedente torneo, sarà la sfida nel Gruppo A tra Germania e Scozia, in programma alle 21 all'Allianz Arena diMonaco. Quindi domani, si affronteranno le altre due nazionali dello stesso girone: Ungheria e Svizzera (alle ore 15). A seguire, sarà la volta del Gruppo B, con Spagna e Croazia (alle 18), mentre in serata gli azzurri esordiranno nel torneo contro l'Albania, l'avversaria meno temibile in un girone che appare ostico.

Italia-Albania, la probabile formazione degli azzurri di Spalletti

Gli uomini di Luciano Spalletti si schiereranno probabilmente con una difesa a quattro, ma non è detto che il modulo cambi in fase di attacco, con il distacco di un uomo dalla linea. Praticamente certa la presenza di Calafiori, reduce da un'ottima stagione al Bologna, assieme a Bastoni in difesa. A completare il pacchetto arretrato, Di Lorenzo e Dimarco.

Per il tecnico di Certaldo, tuttavia, resta ancora il dubbio-Fagioli a centrocampo, dal momento che il calciatore non è ancora al meglio. Probabile dunque la presenza di Pellegrini e Frattesi, assieme a Barella e Jorginho. In attacco il duo Chiesa-Scamacca. Ad arbitrare il match sarà il tedesco Zwayer.