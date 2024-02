Un'ondata di critiche ha travolto Lionel Messi. Dopo la sua assenza a Hong Kong per la partita di domenica a causa dell'infortunio all'inguine il fuoriclasse dell'Inter Miami ha giocato a Tokyo. L'organizzatore ha proposto un rimborso ai fan di Hong Kong. Messi tenta di chiarire in conferenza stampa

L'organizzatore della partita di calcio dove i tifosi sono accorsi per vedere giocare Lionel Messi a Hong Kong ha dichiarato venerdì che offrirà un rimborso del 50 per cento sul prezzo dei biglietti. L'annuncio arriva dopo giorni di proteste da parte dei tifosi, arrabbiati per l'assenza del vincitore della Coppa del Mondo.

Messi gioca trenta minuti a Tokyo: la Cina si infuria

Le lamentele dei tifosi di Hong Kong, dovute al fatto che Messi è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nella partita contro una squadra locale a causa di un infortunio all'inguine, si sono estese alla Cina continentale dopo che il fuoriclasse argentino mercoledì ha giocato trenta minuti a Tokyo nell'ultima partita dell'Inter Miami in Asia.

Negli ultimi due giorni, molti utenti dei social media della Cina continentale hanno espresso il loro disappunto per l'assenza di Messi e il quotidiano statale cinese Global Times ha pubblicato un editoriale in cui si afferma che l'impatto della controversia sulla stella del calcio "ha superato di gran lunga l'ambito sportivo".

In un post su Instagram di venerdì, l'organizzatore locale Tatler Asia si è scusato con coloro che sono rimasti delusi dalla partita. Ha ribadito di aver pregato la dirigenza dell'Inter Miami di sollecitare Messi a dare spiegazioni agli spettatori dopo aver appreso che la stella del calcio non avrebbe giocato.

"Il fatto che Messi abbia giocato in Giappone il 7 febbraio sembra un altro schiaffo in faccia", ha dichiarato.

La trattativa sul rimborso ai tifosi di Hong Kong

L'organizzatore ha dichiarato di essere in trattativa con il governo su come risolvere la questione e che i dettagli del rimborso saranno annunciati entro la metà di marzo.

"Non ci sottrarremo alle nostre responsabilità di organizzatori e per questo Tatler Asia offrirà a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per la partita un rimborso del 50 per cento", ha dichiarato.

I biglietti per la partita sono arrivati a costare fino a 624 dollari ciascuno. Nella sua dichiarazione, Tatler Asia ha affermato che rimborserà 7,2 milioni di dollari in totale, con una perdita di 5,5 milioni di dollari. Lunedì Tatler Asia aveva già dichiarato che avrebbe ritirato la richiesta di finanziamento al governo della città per l'organizzazione dell'incontro.

La reazione del governo di Hong Kong: Messi tenta un chiarimento in conferenza stampa da Tokyo

In risposta all'annuncio, il governo di Hong Kong ha accolto con favore l'accordo in un comunicato, definendolo una mossa responsabile. Ma ha dichiarato che ci sonoancora molti dubbi sull'incidente, soprattutto dopo aver visto Messi giocare attivamente in Giappone, e spera che l'Inter Miami possa fornire una spiegazione ragionevole al pubblico.

Dopo il disastro scoppiato domenica, Messi ha cercato di affrontare la delusione del pubblico spiegando il motivo per cui non ha giocato in una conferenza stampa a Tokyo.

Sulla piattaforma cinese di social media Weibo, il giocatore si è anche detto dispiaciuto di non poter giocare a Hong Kong per via dell' infortunio. Nel post ha detto che sperava di tornare a giocare a Hong Kong per i suoi tifosi.

Ma la sua apparizione nella partita di Tokyo di mercoledì ha intensificato le critiche contro la sua assenza anche al di fuori di Hong Kong. Su Weibo, alcuni utenti cinesi gli hanno chiesto di non tornare. Ma altri hanno difeso Messi dicendo che ha invece interagito con gli abitanti di Hong Kong.

La partita in Giappone ha concluso il tour promozionale dell'Inter Miami.