Dopo il raid israeliano del 26 maggio su una tendopoli di sfollati a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, milioni di persone hanno condiviso sui social un'immagine realizzata con l'AI. Compresi influencers, sportivi e celebrità

Sono decine di milioni le condivisioni tramite storie di Instagram in meno di 48 ore per un'immagine generata dall'intelligenza artificiale diventata tra le più virali di sempre.

"All eyes on Rafah" (Occhi puntati su Rafah), pubblicata una prima volta da un utente in Malesia (shahv4012), mostra la scritta su quella che sembra una sterminata tendopoli ai piedi di montagne innevate e un'ombra in secondo piano. Il contenuto, condiviso da oltre quaranta milioni di utenti Instagram in meno di due giorni, è stato realizzato dopo il raid israeliano su una tendopoli di sfollati di Rafah nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Nell'attacco sono morte 45 persone e ne sono state ferite centinaia. Al social di Meta hanno fatto seguito milioni di post con la stessa immagine su Facebook, X e TikTok.

All eyes on Rafah: dove nasce lo slogan

Dall'attrice della serie Bridgerton Nicola Coughlan alla cantante Dua Lipa, l'influencer italiana Chiara Ferragni e la star di Bollywood Varun Dhawan. Sono solo alcuni dei volti noti che nelle ultime ore hanno condiviso l'immagine "All eyes on Rafah". A rendere unico il contenuto è l'essere arrivato anche a milioni di persone, famose e non, che dal 7 ottobre non si erano espresse sul conflitto tra Israele e Hamas. Le ricerche su Google di "Rafah", "All eyes on Rafah" e "All eyes on Rafah cosa significa" hanno subito un'impennata nelle ultime 48 ore.

Lo slogan "All eyes on Rafah" nasce probabilmente da un commento di Rik Peeperkorn, direttore dell'Ufficio per i territori palestinesi occupati dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Tutti gli occhi sono puntati su Rafah", aveva detto Peeperkorn lo scorso febbraio dopo l'ordine di evacuazione della città nel sud dell'enclave da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

All eyes on Rafah: la risposta AI sui social

Dopo il successo virale di "All eyes on Rafah", la risposta è arrivata online sempre a colpi di intelligenza artificiale. Ideato da Benjamin Jamon, il secondo contenuto mostra un miliziano di Hamas in piedi armato che sovrasta un bambino con i capelli rossi. Lo slogan questa volta legge, "Where were your eyes on October 7?" (Dove erano i vostri occhi il 7 ottobre?). Il riferimento è al massacro compiuto da Hamas nei kibbutz proprio il 7 ottobre. Anche questa immagine è stata condivisa da centinaia di migliaia di persone prima di essere stata rimossa.