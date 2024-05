Guerra a Gaza: proteste a Tel Aviv, apre il valico di Kerem Shalom

Diritti d'autore Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Di Euronews

Migliaia sono scesi in piazza a Tel Aviv per chiedere il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas e le dimissioni di Netanyahu. L'Egitto, intanto, dà il via libera al passaggio di aiuti umanitari attraverso il valico di Kerem Shalom