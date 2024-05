Di Euronews

Riportati in Francia i turisti presenti nell'arcipelago durante lo scoppio degli scontri con gli indipendentisti. Il bilancia delle vittime è salito a sette

PUBBLICITÀ

I primi voli per evacuare i turisti francesi bloccati nel territorio pacifico della Nuova Caledonia sono partiti dalla capitale Nouméa. Nel frattempo, il leader pro-indipendenza chiede nuove proteste contro la Francia.

I voli commerciali rimangono sospesi, ma gli aerei militari hanno iniziato a volare in entrata e in uscita dal territorio. La Nuova Caledonia è stata scossa da violente proteste che hanno portato Parigi a dichiarare lo stato di emergenza e a inviare rinforzi di sicurezza. I disordini sono scoppiati a causa di un progetto di riforma del sistema di voto che, secondo i gruppi indigeni, ridurrà la loro influenza.

I disordini politici sono aumentati in Nuova Caledonia, con i manifestanti che hanno eretto barricate improvvisate sulle strade di tutto il territorio. Ad oggi, **sette persone sono state uccise negli scontri.**Macron ha ripetutamente insistito sulla rimozione delle barricate e il 15 maggio ha imposto all'arcipelago lo stato di emergenza per 12 giorni.

Il leader indipendentista invita a protestare contro la Francia

“Il nostro obiettivo principale è che il nostro Paese ottenga la piena sovranità”, ha detto Christian Tein, a capo del partito filo-indipendentista Field Action Coordination Unit, e ha invitato i suoi sostenitori a “rimanere mobilitati” in tutto l'arcipelago francese del Pacifico.

Il leader del partito pro-indipendenza dell'arcipelago del Pacifico controllato dalla Francia ha invitato a “resistere” alle riforme elettorali imposte da Parigi, che la popolazione indigena Kanak teme possano emarginarla ulteriormente.

Tein ha diffuso un video sui social media dopo che lui e altri leader pro-indipendenza hanno incontrato di recente il presidente francese Emmanuel Macron.

Indipendentisti: "Evitare atti di violenza"

Nel videomessaggio, Tein ha invitato i manifestanti ad “allentare leggermente il controllo” delle barricate all'interno e intorno alla capitale Nouméa e sulle principali strade dell'arcipelago, per consentire il trasporto di carburante, cibo e medicinali.

Ma Tein ha insistito sul fatto che le barricate rimarranno al loro posto fino a quando le autorità francesi non avranno revocato i mandati di arresto domiciliare per diversi membri del suo partito e il governo di Macron non avrà abbandonato la riforma elettorale che, secondo i Kanak, ridurrà la loro influenza permettendo ad alcuni dei nuovi arrivati nell'arcipelago di votare alle elezioni locali. “Restiamo mobilitati e manteniamo tutte le forme di resistenza”, ha detto, invitando i sostenitori ad astenersi da atti di violenza. “Ci sono state troppe sofferenze, c'è troppo in gioco e dobbiamo andare fino in fondo e raggiungere i nostri obiettivi in modo coordinato, strutturato e organizzato.Il nostro obiettivo principale è che il nostro Paese ottenga la piena sovranità”, ha aggiunto.

L'indipendenza della Nuova Caledonia è una questione controversa

Tre referendum organizzati dalle autorità francesi tra il 2018 e il 2021 hanno prodotto dei “no” contro l'indipendenza, anche se il campo pro-indipendenza ha boicottato l'ultimo voto del dicembre 2021.

Macron ha dichiarato che un altro referendum potrebbe riguardare un nuovo accordo politico per l'arcipelago, che spera venga concordato dai leader locali nelle prossime settimane e mesi.

La Nuova Caledonia è un arcipelago francese, ma solo se le barricate dei manifestanti saranno smantellate, consentendo la revoca dello stato di emergenza e il ritorno della pace.

La Nuova Caledonia è diventata francese nel 1853, sotto l'imperatore Napoleone III, nipote ed erede di Napoleone. Dopo la seconda guerra mondiale è diventata un territorio d'oltremare e tutti i Kanak hanno ottenuto la cittadinanza francese nel 1957.