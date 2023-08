Euronews - AFP Di Cristiano Tassinari

Divenuto celebre come direttore dei lavori di ricostruzione della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, il generale Jean-Louis Georgelin era stato per anni Capo di Stato Maggiore dell'esercito francese. Ha perso la vita il 18 agosto durante una gita in montagna sui Pirenei. Aveva quasi 75 anni