Il presidente Francese Emmanuel Macron ha visitato il Bangladesh dove è stato accolto dalla Prima ministra Sheikh Hasina. Parigi ha sottolineato il suo impegno nella lotta alle inondazioni che hanno colpito il Paese asiatico

Il Presidente Emmanuel Macron è in Bangladesh per la prima visita di Stato di un leader francese nel Paese in 33 anni. L'ultima è di Francois Mitterrand e risale al 1990.

La prima ministra Sheikh Hasina ha dato il benvenuto a Macron, arrivato dal vertice del G20 a Nuew Delhi.

Il Bangladesh è uno dei paesi più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, e Parigi ha dichiarato che la visita sottolinea l'impegno francese nel sostenere sviluppo e cooperazione internazionale nella lotta alle inondazioni che stanno colpendo il Paese asiatico