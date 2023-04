A 4 anni dall'incendio a Notre-Dame, ecco i lavori per la guglia

Di Euronews

Esattamente 4 anni fa Parigi e il mondo intero guardavano sgomenti all'incendio che sfigurava

Notre-Dame. Una ferita che si rimargina a poco a poco, anche grazie al cantiere aperto per ripristinare la celebre guglia della cattedrale, base in legno per una punta che si staglierà a 96 metri d'altezza, identica a quella distrutta dalle fiamme.

"Abbiamo visto scomparire la guglia, la cornice, il tetto. Abbiamo visto tutto andare in cenere, ed ecco che il legno ritorna a Notre-Dame, e per di più è l'elemento più emblematico. E questa guglia sarà completata in ottobre" dichiara Philippe Villeneuve, architetto capo dei monumenti storici.

Le caratteristiche della guglia

Il telaio di legno su cui poggerà la guglia della cattedrale ha dimensioni importanti: 15 metri di lunghezza, 13 di larghezza e 6 di altezza.

Lo "sgabello" viene poggiato sui quattro pilastri dell'incrocio del transetto per formare la base della guglia.

Il legno delle travi diagonali, lunghe 20 metri, proviene da querce secolari della foresta di Bercé, nella Sarthe. Il legno è stato scelto per le sue caratteristiche di solidità, durevolezza e plasticità necessarie per sostenere i vincoli di peso dello sgabello assemblato in cantiere.

In autunno sarà montata la guglia, opera di Viollet-le-Duc, architetto che restaurò Notre-Dame per vent'anni, dal 1845 al 1864.

Quando verrà riaperta Notre-Dame

I tempi della ricostruzione di Notre Dame sono rispettati, anche se i visitatori non potranno ammirarla nella sua completezza in occasione dei Giochi Olimpici, che si terranno a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto.

La cattedrale dovrebbe riaprire al culto e al pubblico nel dicembre 2024. La prima celebrazione della messa è in programma per l'8 dicembre.

Solo per l'anno successivo è prevista la rimozione delle ultime impalcature.