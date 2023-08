Secondo l'amministrazione militare ucraina i gruppi di droni esplosivi erano tutti di fabbricazione iraniana

Kiev ancora sotto attacco. Martedì notte sono stati abbattuti più di dieci droni russi che miravano alla capitale ucraina, provocando la caduta di detriti e causando danni materiali ma nessuna vittima, almeno secondo quanto riferito dalle autorità locali.

L'amministrazione militare di Kiev ha fatto sapere che gruppi di droni esplosivi "Shahed" di fabbricazione iraniana provenienti da diverse direzioni sono entrati simultaneamente nei cieli sopra la capitale. "Tutti gli obiettivi sono stati individuati e distrutti in tempo", ha dichiarato su Telegram, il capo dell'amministrazione militare Serguii Popko.

I detriti dei droni abbattuti sono caduti sui quartieri di Solomyansky,Golosiivsky e Svyatoshynsky. "Ci sono danni ai locali non residenziali e alle superfici stradali, ma non ci sono gravi distruzioni o incendi", ha aggiunto l'amministrazione militare. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato che i detriti sono caduti in diversi quartieri e che ci sono stati danni materiali. "Non ci sono morti o feriti nella capitale", ha scritto su Telegram.

Un altro attacco con droni ha avuto luogo anche nel sud della regione di Odessa, l’importante porto ucraino sul Mar Nero, ha dichiarato l'amministrazione militare regionale su Telegram. Il raid ha danneggiato le infrastrutture portuali e provocato incendi.

Intanto la Russia ha affermato di aver sventato un'ondata di attacchi aerei e marittimi con droni contro Mosca, la Crimea e la flotta russa nel Mar Nero. Un grattacielo nel quartiere finanziario della capitale è stato colpito per la seconda volta in pochi giorni.

Mar Nero, marinai russi chiedono l'evacuazione

Le forze ucraine hanno intercettato le comunicazioni dell'equipaggio del Ka-29 sull'evacuazione dei marinai russi nel Mar Nero. Lo riferisce Babel citando una fonte delle forze di difesa ucraine. I media online pubblicano trascrizioni audio della conversazione. La mattina del 1° agosto 2023, il Ministero della Difesa russo ha riferito di un attacco "fallito" da parte di tre droni navali delle navi pattuglia del Progetto 22160 della flotta del Mar Nero.

L'attacco è avvenuto a 340 km da Sebastopoli e tutti i droni sarebbero stati distrutti. Come notato, la conversazione intercettata ha coinvolto equipaggi di elicotteri Ka-29, che stanno partecipando all'evacuazione dei marinai russi.