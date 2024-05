I manifestanti hanno proiettato il messaggio "Giochi di esclusione" sull'edificio del ministero dell'Interno. Decine di Ong hanno inviato una lettera alle autorità regionali di Parigi, al comitato organizzatore delle Olimpiadi e agli sponsor denunciando una pulizia sociale

Momenti di tensione a Parigi durante le manifestazioni del primo maggio: un gruppo di manifestanti si è presentato davanti agli uffici del ministero dell'Interno per chiedere un incontro con il ministro. Poco prima era stato dato fuoco a degli anelli olimpici di cartone per dimostrare il malcontento nei confronti delle Olimpiadi in programma dal 26 luglio all'11 agosto nella capitale francese.

Manifestanti francesi chiedono di incontrare il ministro dell'Interno

Nella serata di mercoledì una ventina di membri del collettivo "Le Revers de la Médaille" (l'altra faccia della medaglia) si sono riuniti fuori dagli uffici di Rue des Pyrénées per chiedere un incontro con Gérald Darmanin sulle preoccupazioni per i diritti dei migranti e delle altre persone che vivono per le strade di Parigi mentre la città e la regione si prepara ai Giochi Olimpici.

I manifestanti hanno acceso dei fumogeni e hanno proiettato il messaggio "Giochi di esclusione" sull'edificio del ministero. Antoine de Clerck, coordinatore del collettivo, ha affermato di essere preoccupato per il modo in cui vengono sfrattati i senzatetto e per come viene trattato chi vive per strada.

"Tutto è nelle mani del Ministero dell'Interno. Abbiamo inviato molte lettere, espresso timori, domande a cui non ha mai risposto. Oggi compiamo un gesto molto simbolico per chiedere al ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, un incontro, un semplice incontro", ha detto de Clerck.

Più di settanta organizzazioni non governative hanno inviato lunedì 29 aprile una lettera alle autorità regionali di Parigi, al comitato organizzatore delle Olimpiadi e agli sponsor olimpici, avvertendo del rischio di "pulizia sociale" dei più emarginati dalle strade della capitale e dei suoi sobborghi prima dei Giochi.

La richiesta dei sindacati francesi

I sindacati francesi hanno inoltre annunciato uno sciopero durante le Olimpiadise il governo non ricompenserà adeguatamente le persone costrette a lavorare durante le vacanze estive. I funzionari del governo non hanno incontrato i leader sindacali prima dell'evento sportivo, ha dichiarato Sophie Binet, segretaria generale del sindacato Confederation generale du travail (Cgt). uno dei più grandi di Francia. "Come si può pensare che le cose vadano bene se le autorità non rispondono alla nostra più semplice richiesta?", ha domandato in modo retorico Binet.

45 arresti e 12 poliziotti feriti durante la manifestazione del primo maggio

Alla fine delle manifestazioni di Parigi del primo maggio, il bilancio è stato di 45 persone arrestate e dodici agenti di polizia rimasti feriti. Decine di migliaia di francesi si sono riunite dalla mattinata e hanno manifestato in diverse città del Paese: secondo i dati ufficiali del ministero dell'Interno a marciare sono state più di 121mila persone in tutta la Francia, contro i “più di 210mila” dichiarati da Cgt.