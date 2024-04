Guerra in Ucraina: conclusa l'esercitazione Nato vicino a Kaliningrad

Di Euronews

Portate a termine le operazioni dell'esercitazione Nato non lontano dall'exclave russa tra Polonia e Lituania. Zelensky torna a chiedere nuovi Patriot. Scambio di missili tra Kiev e Mosca nella notte

Si è conclusa venerdì l'esercitazione della Nato "Brave Griffin 24/II". Durata circa una settimana, è stata condotta nel Suwałki Gap, un'area strategicamente importante, che prende il nome dalla città polacca di Suwałki e che la Nato considera come una delle zone più vulnerabili dell'Alleanza.

La Bielorussia e l'exclave russa di Kaliningrad distano solo 90 chilometri. In termini militari, è un collo di bottiglia. Se il varco di Suwałki viene conquistato, i collegamenti terrestri tra gli Stati baltici e il resto della Nato saranno interrotti.

All'esercitazione hanno partecipato circa 1.500 soldati provenienti da Lituania, Polonia, Stati Uniti e Portogallo. Per le forze di Vilnius 'Brave Griffin' è stata un anticipo della più grande esercitazione della storia moderna prevista per quest'estate:. diecimila soldati lituani e altrettanti alleati della Nato si eserciteranno nella "transizione dal tempo di pace al tempo di guerra".

Zelensky chiede nuovi aiuti

Negli ultimi mesi si è parlato ripetutamente della possibilità di un attacco russo alla Nato. Il notevole ritardo negli aiuti militari statunitensi all'Ucraina ha suscitato preoccupazione tra gli alleati.

Il seguente grafico dell'agenzia di stampa Associated Press elenca le armi e le attrezzature che fanno parte del pacchetto di aiuti militari degli Stati Uniti per l'Ucraina, stimato in un miliardo di dollari.

Dopo la ripresa degli aiuti statunitensi, venerdì gli alleati hanno tenuto una videoconferenza nell'ambito del formato Rammstein per discutere di ulteriori misure a sostegno dell'Ucraina. Quasi cinquanta Paesi sono coinvolti nella fornitura di aiuti militari a Kiev.

Durante l'incontro, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha annunciato l'invio a Kiev di altri missili Patriot. Dalle dichiarazioni di Austin non era chiaro se saranno consegnate anche i sistemi di lancio. Secondo il presidente ucraino Volodymir Zelensky, l'Ucraina ha bisogno di almeno altre sette batterie di Patriot per garantire la protezione delle grandi città dagli attacchi aerei russi.

In una conferenza stampa successiva all'incontro, Austin ha dichiarato di aver esortato i Paesi alleati ad "accettare un po' più di rischio" nel valutare quali armi inviare all'Ucraina. Alcuni Paesi hanno espresso una certa riluttanza a fornire sistemi di difesa aerea Patriot all'Ucraina, poiché la maggior parte degli Stati non ne possiede molti e ritiene di averne bisogno per la propria difesa. Ma la ministra della Difesa spagnola Margarita Roble ha confermato venerdì che Madrid invierà entro quattro giorni un set di missili intercettatori Patriots.

Nuovi attacchi aerei da parte della Russia

Nella tarda serata di venerdì è scattato un nuovo allarme aereo in tutta l'Ucraina. Diverse esplosioni sono state registrate nel sud-ovest del Paese. Bombardieri russi Tu-95 sono decollati da una base aerea nella penisola di Kola. L'operatore eneregtico Dtek ha fatto sapereche quattro delle sue centrali termoelettriche sono state "gravemente danneggiate" da attacchi avvenuti durante la notte tra venerdì e sabato. Le forze ucraine hanno attaccato due raffinerie di petrolio russe e un aeroporto militare.