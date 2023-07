Di Euronews

Mosca interrompe gli accordi sul grano che scadevano questo lunedì. L’iniziativa del Mar Nero ha cessato di avere effetto. La parte che riguarda la Russia non è stata rispettata. A dichiararlo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"Gli accordi del Mar Nero hanno cessato di essere validi oggi - ha spiegato Peskov - Come ha detto in precedenza il presidente della Federazione Russa, la scadenza era il 17 luglio. Purtroppo, la parte relativa alla Russia in questo accordo sul Mar Nero non è stata finora attuata. Pertanto, il suo effetto è terminato".

Peskov ha aggiunto che Mosca tornerà immediatamente all'attuazione degli accordi del Mar Nero non appena la parte dell'accordo sul grano che riguarda la Russia sarà completata. "L'accordo sul grano è stato interrotto. Non appena la parte che riguarda la Russia sarà completamente rispettata, torneremo immediatamente alla sua attuazione", ha detto il portavoce presidenziale, aggiungendo che l'attacco al ponte di Crimea non influenzerà la posizione di Mosca riguardo l'accordo.

Il nodo cruciale dell’Ucraina

L'Ucraina è uno dei maggiori esportatori di grano al mondo. Forniva circa 45 milioni di tonnellate ogni anno prima del 2022.

Un equilibrio delicato dunque tra i paesi che sono importatori netti di grano, vale a dire che importano più di quanto esportano, non tutti hanno le risorse per far fronte a questo aumento dei prezzi. "Se sei l'Algeria e la Nigeria, hai delle manne petrolifere che possono permetterti di acquistare questo grano un po' più caro", spiega Sébastien Abis ricercatore associato presso l'Istituto di Relazioni Internazionali e Strategiche (IRIS), e presidente del Déméter Club, un think tank sul settore agricolo.

Quanto ad altri paesi come "Tunisia, Mali o Sudan, paese che oggi sono particolarmente instabili ", aggiunge Abis, questi Stati "hanno difficoltà a pagare di più questo grano sul mercato internazionale".

"Le principali aree di acquisto oggi nel mondo sono il Medio Oriente, il Nord Africa, l'Africa sub-sahariana e il sud-est asiatico. Queste quattro sottoregioni rappresentano i due terzi, addirittura il 70% dell'import mondiale di grano ogni anno", spiega Sébastien Abis.

Questo relativo equilibrio dei prezzi è appeso a un filo: il mantenimento delle esportazioni grazie al passaggio sicuro delle navi di grano ucraine nel Mar Nero. Un transito garantito dal luglio 2022 da un accordo negoziato tra Onu e Turchia: la Black Sea Grain Initiative ovvero l’iniziativa sul grano del Mar Nero.