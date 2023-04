Bakhmut, la Russia guadagna terreno ma con pesanti perdite

Di Euronews

La Russia continua a guadagnare terreno a Bakhmut, ma sta subendo perdite "significative" nella battaglia. Lo afferma l'Institute for the Study of War, un think tank statunitense, nel suo ultimo aggiornamento. I filmati geolocalizzati pubblicati il ​​9 e 10 aprile mostrano che le forze russe hanno compiuto progressi marginali a ovest di Bakhmut e a sud-ovest della città.

Nuove armi per l'aviazione

Il comandante delle forze di terra ucraine, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, ha accusato le truppe russe di usare tattiche di "terra bruciata" a Bakhmut. Ha anche affermato che a causa dei combattimenti contro l'esercito ucraino, il comando militare russo ha dovuto inviare forze speciali a Bakhmut.

Il ministero della Difesa del Regno Unito aggiunge che i media russi hanno riferito del trasferimento di sistemi di razzi termobarici a lancio multiplo all'aviazione russa. Il TOS-1A, altamente distruttivo e che la Russia considera come un "lanciafiamme pesante", è tipicamente gestito dalle truppe russe specializzate in protezione chimica, biologica e radiologica in Ucraina e non è mai stato utilizzato formalmente dall'aviazione prima d'ora.

Il destino di Bakhmut ancora in bilico

Il trasferimento probabilmente indica che le forze aeree, che Mosca cerca di ricostituire dopo le pesanti perdite subite nei primi nove mesi di guerra, avranno un ruolo più importante in futuro nelle operazioni offensive in Ucraina.

Il capo insediato dai russi della regione ucraina di Donetsk ha affermato che le forze russe controllavano oltre il 75% della città assediata di Bakhmut. Durante la visita alla città nell'Ucraina orientale, ha però dichiarato che era ancora troppo presto per annunciare una vittoria totale nella battaglia per Bakhmut.