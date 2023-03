Ormai in corso da mesi, i combattimenti nella città ucraina di Bakhmut hanno perso qualsiasi obiettivo strategico. La conquista della città è diventata simbolica sia per Mosca e sia per Kiev. La ragione per cui i sanguinosi combattimenti non sono mai cessati e nessuna delle due parti molla la presa si trova spiegata sul piano politico. La battaglia è già costata troppo per entrambi i Paesi, e il peso di una sconfitta sarebbe insostenibile dal punto di vista politico per i loro rispettivi governi.

Patrick Bury lavora come professore associato dell'Università di Bath. "Quello che succede a Bakhmut lo si è già visto a Verdun nella Prima guerra mondiale: quando ci sono molte persone che muoiono per il controllo di un luogo nulla ha più importanza del sangue già versato", ci spiega. "Proprio quel sangue già versato diventa aggiunge valore per la continuazione della battaglia, a quel punto la situazione assume un carattere a sé stante", aggiunge.

Con una vittoria clamorosa a Bakhmut la Russia punta a rimediare a tutta una serie di pesanti sconfitte incassate negli ultimi mesi del 2022.Kiev dall'altra parte sostiene di essere sorprendentemente in grado di contenere l'offensiva russa, costringendo il nemico a impiegare tutte le forze per la città senza poter colpire altre aree e preparare contrattacchi.

Bury ne parla come "una battaglia difensiva" sfruttata dagli ucraini per "infliggere il maggior numero di vittime agli attaccanti russi al minor costo possibile per loro stessi, prima di sferrare uno o due contrattacchi contro la Russia in un momento e luogo a scelta".

E sebbene Mosca creda che con la cattura di Bakhmut avrebbe la porta aperta per il resto della regione di Donetsk, molti esperti faticano ad attribuire a tale scenario una possibile svolta al conflitto