Sono già oltre 15.000 le vittime del terremoto che ha distrutto intere città in Turchia e in Siria.

Lo ha reso noto l'Agenzia turca per la gestione dei disastri.

Viene considerato il terremoto più mortale dell'ultimo decennio.

Tra le macerie si continua a scavare, in una corsa disperata contro il tempo, alla ricerca di sopravvissuti. Diversi bambini sono stati salvati.

Ma il bilancio si aggrava: intere famiglie restano intrappolate e, per soccorrerle, squadre specializzate sono arrivate da ogni parte del mondo.

Kahramanmaras (Turchia), 8 febbraio 2023. Hussein Malla/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Italiani dispersi

"Non si riesce ancora a trovare Angelo Zen, l'imprenditore veneto che risulta irrintracciabile a Kahramanmaraş. E non riusciamo a rintracciare una famiglia italiana di origini siriane, tre adulti e tre minori che si trovavano ad Antiochia", ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1 della sera.

Colpiscono le immagini di madri con bambini che piangono in strada e accendono il fuoco, cercano di riscaldarsi avvolte nelle coperte, ma avvertono il gelo nel cuore: ognuna ha perso una persona cara. E, con il passare delle ore, spera di ritrovare almeno il suo corpo.

Non bastasse, la terra trema ancora.

La visita di Erdoğan

Mercoledì, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğansi è recato a Kahramanmaraş e nella provincia di Hatay, zone particolarmente colpite dal terremoto, dove i residenti hanno criticato gli sforzi del governo, dicendo che i soccorritori sono arrivati ​​in ritardo.

Erdoğan, che a maggio deve affrontare una dura battaglia per la rielezione a presidente della Turchia, ha reagito alla crescente frustrazione riconoscendo i problemi nella gestione dell'emergenza al terremoto di magnitudo 7.8 di lunedì, ma ha affermato che il clima invernale è stato un fattore determinante nel rallentare i soccorsi.

"Certamente ci sono state carenze. Ma è impossibile essere preparati ad affrontare un disastro come questo. Posso garantire che nessuno sarà lasciato per strada". Recep Tayyp Erdoğan 68 anni, Presidente della Turchia

Il terremoto ha anche distrutto la pista dell'aeroporto di Hatay, creando ulteriori problemi logistici.

Twitter è tornato a funzionare

Alle prime ore di questo giovedì mattina, il social network Twitter è ripreso a funzionare in Turchia. Lo ha confermato il patron di Twitter, Elon Musk.

Il social media aveva smesso di funzionare nel pomeriggio di mercoledì, apparentemente per un guasto tecnico, che l'opposizione ha addebitato al desiderio del presidente Erdoğan di bloccare e "oscurare" le critiche, sempre più feroci, nei suoi confronti per i ritardi nei soccorsi post-sisma.

Ad Antiochia

I residenti della città di Antiochia (conosciuta anche come Antakya), la capitale della provincia di Hatay, aspettano ancora aiuto per salvare i loro cari.

In mezzo ai falò, stanno al freddo davanti alle loro case crollate, dove sotto le macerie sono ancora sepolti i loro parenti.

Racconta Abdulqader Barakat, un sopravvissuto siriano:

"Siamo in quattro, in due ci siamo salvati e altri due sono ancora là sotto. Sentiamo le loro voci e stanno reagendo. Abbiamo bisogno di squadre di soccorso, mi appello al mondo intero e alla comunità internazionale, per aiutarci salvare i bambini".

Ma il miracolo può ancora accadere. Come per il salvataggio di Helen, una neonata estratta dalle macerie dopo 68 ore.