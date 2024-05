Di Euronews

Si è conclusa la kermesse musicale internazionale. 'The Code' del cantante svizzero Nemo ha vinto l'edizione 2024. Molte le polemiche all'Eurovision per la partecipazione di Israele. Durante la serata tributo alla musica dance targata Abba e Alcatraz

Nemo, rappresentante della Svizzera, ha vinto con il brano 'The Code' l'edizione 2024 dell'Eurovision Song Contest alla Malmö Arena in Svezia. La kermesse è stata segnata quest'anno dalle polemiche per la partecipazione di Israele e dall'esclusione all'ultimo minuto del cantante olandese Joost Klein.

Tra i favoriti alla vittoria c'erano Croazia, Ucraina, Irlanda e Portogallo, ma la Svizzera ha regnato sovrana. Angelina Mango, rappresentante dell'Italia è arrivata soltanto settima.

La canzone di Nemo “The Code”, una delle nostre preferite di Euronews Cultura, è stata immediatamente premiata e tutto, dalla performance teatrale alla consegna, è stato perfetto. La canzone è stata scelta all'unanimità dalle giurie e ha ottenuto abbastanza punti dal pubblico da superare la Croazia.

Si tratta della terza vittoria per la Svizzera, che aveva già vinto la prima edizione nel 1956 e nel 1988 con Celine Dion.

La classifica finale dell'Eurovision

Svizzera - 591 punti

Croazia - 547 punti

Ucraina - 453 punti

Francia - 445 punti

Israele - 375 punti

Irlanda - 278 punti

Italia - 268 punti

Armenia - 183 punti

Svezia - 174 punti

Portogallo - 152 punti

Eden Golan, per Israele, ha ottenuto un risultato scioccante di 338 punti dal pubblico, che li ha portati temporaneamente in testa alla classifica. Alla fine si è classificata quinta.

Gli ultimi 5 classificati sono stati Georgia, Spagna, Slovenia, Austria e la Norvegia, mentre il Regno Unito è stato l'unico Paese ad aver ricevuto zero punti dal pubblico.

Le polemiche dell'edizione 2024 dell'Eurovision

Uniti dalla musica, come recita lo slogan dell'Eurovisione? Quest'anno non proprio. Le polemiche hanno regnato per tutto il tempo, anche durante la cerimonia finale.

Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell'Eurovision, è stato fischiato dal pubblico quando ha confermato che le votazioni di questa sera erano state verificate - a causa della decisione dell'Ebu di eliminare il concorrente olandese Joost Klein all'inizio della giornata. Quando Israele ha annunciato i suoi punti, il pubblico ha sonoramente fischiato.

All'inizio della giornata, la polizia ha respinto i dimostranti filo-palestinesi intorno alla Malmö Arena. Più di un centinaio di manifestanti sventolavano bandiere e cantavano “Palestina libera”. L'attivista per il clima Greta Thunberg era tra loro, ma si è tenuta alla larga dagli scontri tra i manifestanti più aggressivi e il numeroso contingente di polizia.

Il tributo agli Abba e il ritorno degli Alcatraz

Tra gli altri momenti da non dimenticare anche il tributo agli Abba. Il gruppo svedese non è salito sul palco, ma inviato un messaggio preregistrato. Sono state le tre vincitrici delle edizioni passate, Charlotte Perelli (1999), Conchita Wurst (2014) e Carola (1992), a cantare la famosissima 'Waterloo'. Sul palco sono tornati anche gli Alcatraz, il gruppo dance svedese che con il brano Crying at the Discoteque, che nel 2001 scalò le classifiche mondiali.