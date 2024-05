Eurovision: squalificato il cantante olandese Joost Klein

Di Euronews

Squalificato il cantante dei Paesi Bassi all'Eurovision Song Contest. Gli organizzatori fanno sapere che è incorso un'indagine per un incidente avvenuto durante la semifinale di giovedì. Saranno 25 le canzoni in gara sabato sera per la finalissima

L'artista olandese Joost Klein, tra i favoriti dell'edizione 2024 dell'Eurovision Song Contest, non parteciperà alla finale con il suo brano Europapa.

La polizia svedese sta indagando su una denuncia presentata da un membro femminile della troupe di produzione dopo un incidente avvenuto in seguito all'esibizione di Klein nella semifinale di giovedì sera. "Mentre il processo legale fa il suo corso, non sarebbe appropriato per lui continuare a partecipare al concorso", si legge in una nota diffusa dagli organizzatori.

"Vorremmo chiarire che, contrariamente a quanto riportato dai media e alle speculazioni sui social network, questo incidente non ha coinvolto nessun altro artista o membro della delegazione", spiega ancora la nota in merito a voci diffuse su presunti scontri con la cantante israeliana Eden Golan.

"Manteniamo una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti inappropriati durante il nostro evento e ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro sicuro a tutto il personale del Contest. Alla luce di ciò, il comportamento di Joost Klein nei confronti di un membro della squadra è considerato una violazione delle regole del Concorso", conclude la nota

La Gran Finale del 68° Eurovision Song Contest, in programma sabato sera a Malmö, procederà ora con 25 canzoni partecipanti. Il numero 5 non sarà sostituito da nessun performer fanno sapere gli organizzatori.

Molte le critiche da parte degli utenti online. Il post su X ha migliaia di reazioni e centinaia di messaggi contro la decisione di Eurovision.

Eurovision Song Contest: come funziona il voto dopo la squalifica di Joost Klein

Dopo la squalifica d Klein, i risultati della giuria del concorso sono stati ricalcolati in modo che i Paesi Bassi non ricevano punti. Per questo motivo, tutti i membri della giuria devono classificare tutte le canzoni da 1 a 25. Tutte le canzoni classificate sotto i Paesi Bassi sono salite di una posizione. I Paesi Bassi, spiega l'Ebu che organizza l'evento, non otterranno inoltre voti dal pubblico.

Gli spettatori olandesi però potranno comunque votare nella finale e il risultato della giuria olandese è ancora valido. L'Ebu ha inoltre informato i partner delle telecomunicazioni che i Paesi Bassi non stanno più partecipando e cercherà di bloccare le linee per il brano di Klein. Gli organizzatori hanno chiesto che nessuno tenti di votare per 'Europapa' . "Se qualcuno dovesse provare a votare per il brano, i voti non verranno conteggiati ma è possibile che agli spettatori vengano addebitati costi del voto", hanno spiegato gli organizzatori, inoltre I Paesi Bassi non compariranno nella classifica.