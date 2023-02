Terremoto, i bambini salvati sotto le macerie

Ancora in pigiama. Con gli occhi sgranati. Sofferenti. Distesi sulle barelle. Portati in salvo dai soccorritori e stretti tra le braccia dei genitori. Eccoli, i bimbi, che sono stati trovati vivi tra le macerie del terremoto che ha distrutto intere città in Turchia e in Siria, e portato a una allerta tesunami anche sulle coste italiane, durata però solo qualche ora.

Le immagini dei salvataggi, a volte ripresi in diretta dalle telecamere, hanno fatto il giro del mondo e commosso tutti nel terzo giorno di lutto, mentre si aggrava il bilancio delle vittime e in serata sale a oltre 12mila. Resta così un barlume di speranza sotto una montagna di dolore.