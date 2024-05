Di Euronews

L'attacco è avvenuto nei pressi di Val-de-Reuil, nel dipartimento di Eure in Normandia. A bordo c'era il detenuto Mohamed Amra, soprannominato "La Mouche", trentenne condannato per traffico di droga e tentato omicidio

Sono due gli agenti della polizia penitenziaria morti martedì 14 maggio in un attacco a un furgone che trasportava un detenuto tra Rouen ed Evreux, in Francia. I feriti sarebbero invece tre.

Secondo le prime ricostruzioni il detenuto era su un furgone della polizia penitenziaria in trasferimento dal carcere di Evreux all'ufficio del giudice istruttore di Rouen per essere interrogato in merito a un tentato omicidio di cui è accusato. Uomini armati avrebbero attaccato il furgone intorno alle undici di martedì mattina sull'autostrada A154 al casello di Incarville, nel nord-ovest del Paese.

Scappato il detenuto a bordo del furgone della polizia penitenziaria

La polizia francese ha identificato il detenuto a bordo del furgone come Mohamed Amra, soprannominato "La Mouche" (la mosca), trentenne condannato per traffico di droga e tentato omicidio. Nella caccia all'uomo sono coinvolte centinaia di agenti di polizia.

Emmanuel Macron ha definito l'attacco uno shock per tutti. "La nazione è al fianco delle famiglie, dei feriti e dei loro colleghi - ha scritto su X il presidente francese -. Si sta facendo tutto il possibile per individuare gli autori di questo crimine affinchè sia fatta giustizia in nome del popolo francese".