Le forze armate di Kiev hanno annunciato di aver sostituito il comandante responsabile della linea del fronte a Kharkiv, nel nordest dell'Ucraina, dove da giorni avanzano i russi. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov: se Occidente vuole guerra, Mosca è pronta

Continua l'offensiva russa in Ucraina dove l'esercito di Mosca avanza nel nord-est del Paese. Preoccupa la situazione nella regione di Kharkiv, nel nord-est del Paese, dove sono ancora in corso combattimenti in più di 30 località e quasi 6mila residenti sono stati evacuati. Da venerdì dieci maggio le forze russe hanno attraversato il confine per un'offensiva in direzione delle città di Lyptsi e Vovchansk, rispettivamente a circa venti e cinquanta chilometri a nord-est di Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina.

Kiev sostituisce il comandante delle truppe Kharkiv

Le forze armate di Kiev hanno annunciato di aver sostituito il comandante responsabile della linea del fronte a Kharkiv, nel nordest dell'Ucraina. Lo ha reso noto lunedì 13 maggio il portavoce dell'esercito ucraino Nazar Voloshyn, spiegando che è stato deciso di nominare il generale di brigata Mykhailo Drapatyi al posto di Yuriy Galushkin. Non è stata resa nota la motivazione che ha portato al cambio: la scelta è avvenuta mentre avanza l'offensiva militare lanciata dall'esercito russo nell'oblast di Kharkiv.

Ministro Esteri russo: se Occidente vuole guerra, Mosca è pronta

"Se i Paesi occidentali vogliono risolvere la crisi Ucraina sul campo di battaglia, allora Mosca è pronta", ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov lunedì 13 maggio. Durante il dibattito nel Consiglio della Federazione, la camera alta del Parlamento, sul rimpasto di governo, Lavrov ha aggiunto: "Questo è un loro diritto: se vogliono stare sul campo di battaglia, saranno sul campo di battaglia".