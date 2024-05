Di euronews

Il segretario di Stato Usa Blinken è arrivato a sorpresa a Kiev dove incontrerà il presidente ucraino Zelensky. Continua l'offensiva di Mosca nel nord ovest del Paese: a Kharkiv in azione più di 30mila soldati

PUBBLICITÀ

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è in visita a sorpresa in Ucraina. Il capo della diplomazia Usa è arrivato martedì mattina a Kiev con un treno notturno dalla Polonia. È previsto un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo i giornalisti al seguito di Blinken.

Si tratta del quarto viaggio in Ucraina del segretario di stato statunitense dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022. La visita è intesa a rassicurare Kiev sul continuo sostegno degli Stati Uniti e a promettere un flusso di armi in un momento in cui Mosca sta conducendo una pesante offensiva nella regione nordorientale ucraina di Kharkiv.

Più di 30mila soldati russi attaccano regione Kharkiv

"Non vediamo alcuna minaccia di assalto alla città di Kharkiv". Lo ha detto il capo del consiglio di sicurezza ucraino, Oleksandr Lytvynenko, aggiungendo comunque che l'esercito invasore sta attaccando la regione nel nord-est del Paese con "più di 30mila soldati".

Secondo Lytvynenko inizialmente circa 50mila soldati russi erano concentrati al confine. Allo stesso tempo, una parte significativa di loro sta già avanzando verso i territori ucraini. Lytvynenko ha detto che si tratta di più di 30mila occupanti.

Il governatore di Kharkiv ha dichiarato che le truppe russe stanno attaccando nuove aree con piccoli gruppi d'assalto, nel tentativo di indebolire le forze ucraine. L'esercito russo è entrato a Kharkiv venerdì, aprendo un nuovo fronte settentrionale in una guerra che è stata combattuta in gran parte a est e a sud.

Nella giornata di lunedì le forze di difesa dell'Ucraina hanno respinto oggi 13 attacchi russi in direzione di Kharkiv. Dall'inizio della giornata si sono verificati complessivamente 148 scontri sul fronte. Lo riferisce RBC-Ucraina con riferimento ad un post su Telegram dello Stato maggiore delle forze armate ucraine.

Attacco a Kharkiv: almeno un morto e quattro feriti

Sempre lunedì l'Ufficio del Procuratore regionale di Kharkiv ha dichiarato che almeno una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco russo a una struttura commerciale. Secondo i funzionari, l'edificio è stato colpito con un missile X-59 nel tardo pomeriggio di lunedì.