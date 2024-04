Turchia, incidente in funivia: un morto e sette feriti

Di Euronews

Un uomo è morto e altre sette persone sono rimaste ferite a causa di un incidente su una funivia nel Sud della Turchia

Una persona è stata uccisa e sette sono rimaste ferite venerdì quando una funivia a Tunektepe, appena fuori dalla città mediterranea di Antalya, nel sud della Turchia, ha urtato un palo e si è aperta, facendo precipitare i passeggeri sul fianco della montagna sottostante. Tra i feriti ci sono anche due bambini.

L'agenzia statale Anadoluha fatto sapere che la persona morta è un uomo turco di 54 anni, mentre le altre vittime erano tutti cittadini turchi, a parte un cittadino kirghiso.

Migliaia nelle località costiere per l'Eid al-Fitr

Venerdì è stato l'ultimo giorno di tre giorni di vacanza pubblica in Turchia che segna la fine del mese sacro musulmano del Ramadan, che vede le famiglie affollare le località costiere.

La funivia trasporta i turisti dalla spiaggia di Konyaalti a un ristorante e a una piattaforma panoramica in cima al picco di Tunektepe, alto 618 metri. È gestita dal Comune metropolitano di Antalya.

Le squadre di emergenza si sono precipitate nell'area dopo l'incidente per curare ed evacuare i feriti. Le immagini hanno mostrato la cabina che ondeggiava a causa dei cavi staccati sul fianco della montagna rocciosa, mentre i medici si occupavano dei feriti. I passeggeri di alcune dellealtre 35 cabine della struttura sono rimasti bloccati a mezz'aria mentre i tecnici lottavano per far ripartire il sistema.