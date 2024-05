Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Al suo quinto mandato, ha deciso un rimpasto di governo: via il ministro della Difesa; Serghei Shoigu - Diritti d'autore Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Diritti d'autore Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved